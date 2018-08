E' il momento del Made in Japan | e non solo

Cica Cream - il beauty trend del momento arriva dalla Corea : Le Cica Cream sono l’ultimo trend in fatto di skin care: le donne sudCoreane già non possono più farne a meno, e anche da noi sono già diventate sempre più richieste. Si tratta di creme viso a base di centella asiatica, una pianta dalle straordinarie proprietà lenitive e Cicatrizzanti. L’utilizzo della centella asiatica in cosemtica non è una novità: in Oriente le sue virtù riparatrici, spirituali e anti-età sono conosciute sin ...

Inferno a Bologna - il momento dello scoppio : Il tamponamento, l'incendio e poi la devastante esplosione. Nel video della polizia di Stato la dinamica del terribile incidente avvenuto in tangenziale a Bologna.

Bologna - incidente in tangenziale a Borgo Panigale : il momento dell’esplosione del camion : La forte esplosione di un camion in tangenziale, a Bologna, ha dato origine a un violento incendio, seguito da altre esplosioni avvertite in diverse aree della città. E’ accaduto intorno alle 14 alla periferia di Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. stata chiusa l’autostrada A14 sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni. A comunicarlo è la ...

F1 - Ricciardo spiega i motivi del suo addio : “è il momento giusto - ma ho voglia ancora di dare calci in culo” : Il pilota australiano ha postato un video sui social spiegando i motivi del suo addio alla Red Bull Non potevano bastare le parole di un freddo comunicato, Daniel Ricciardo ha voluto spiegare in prima persona la decisione di lasciare la Red Bull e sposare il progetto Renault. Photo4 / LaPresse Con un video postato sui social, l’australiano ha svelato ciò che lo ha spinto a dire addio al team di Milton Keynes, confermando però il suo ...

Attentato Venezuela : il momento dell'attacco a Maduro in un video : È stato attaccato all'improvviso mentre teneva un discorso alla nazione: il presidente Venezuelano Nicolas Maduro stava parlando di fronte al popolo e alla tv nazionale quando, non lontano dal palco che lo ospitava, si è sentita una forte esplosione. Il governo ha spiegato che l'attacco è stato condotto con ordigni esplosivi agganciati ai droni e aveva come obiettivo il presidente. Le immagini diffuse via Twitter mostrano la ...

Venezuela - attentato contro il presidente Maduro. In un video il momento dell’esplosione e la folla in fuga : Fallito attentato, a Caracas, contro il presidente Venezuelano Nicolas Maduro. Il capo dello Stato stava parlando in occasione dell’81mo anniversario della creazione della Guardia nazionale quando alcuni droni carichi di esplosivo sono esplosi ferendo 7 persone L'articolo Venezuela, attentato contro il presidente Maduro. In un video il momento dell’esplosione e la folla in fuga proviene da Il Fatto Quotidiano.

Al momento Giusto - Canale 5/ Anche Carlo Pistarino dietro le quinte del film (oggi - 4 agosto 2018) : Al Momento Giusto, il film commedia in onda su Canale 5 oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: Giorgio Panariello che ha diretto Anche la regia, Andrea Buscemi e Giovanni Cacioppo.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 13:27:00 GMT)

momento d'oro per Fognini : è in finale a Los Cabos contro Del Potro : Fabio Fognini conferma il suo splendido stato di forma raggiungendo la finale dell'"Abierto Mexicano de Tenis Mifel", torneo ATP 250 in corso sul cemento di Cabo del Mar , in Messico, dove incrocerà ...

Che cos'è Qanon - la teoria del complotto del momento : Nella destra americana si è affermata una nuova teoria cospirativa: Qanon. Ecco com'è nata e in cosa si differenzia da quello che abbiamo visto finora

Che cos’è Qanon - la teoria del complotto del momento : Martedì a un raduno pro-Trump è apparso a un cartello che rimanda alla teoria complottista di Qanon (via The Hill) Un paio di settimane fa Apple ha rimosso dal suo store Qdrops per violazione delle linee guida. La app, ancora disponibile su Android, è stata creata dai coniugi Richard e Adalita Brown e permette di rimanere aggiornati sugli sviluppi della teoria del complotto di Qanon. Non è chiaro se i Brown siano a loro volta dei credenti o se ...

MotoGp – momento difficile in casa Yamaha : Jarvis e le tensioni all’interno del team : Lin Jarvis e il periodo buio in casa Yamaha: le sensazioni del team manager della squadra di Iwata E’ iniziato il weekend del Gp della Repubblica Ceca di MotoGp: i piloti sono scesi in pista questa mattina, sul circuito di Brno, per la prima sessione di prove libere, dominate da un sorprendente Johann Zarco. Valentino Rossi ha chiuso al quinto posto, mentre Maverick Vinales non è riuscito a entrare nella top ten. Clima non troppo ...

Young Signorino : chi è - concerti - interviste e canzoni famose del “Trapper” del momento : Sulla bocca di tutti, Young Signorino è il trapper del momento, il nome di cui tutti parlano e lo pseudonimo di questo ragazzo appena diciannovenne ma che nel giro di poco tempo ha costruito la sua fama grazie ai social e al suo eccentrico personaggio. Paolo Caputo (il suo vero nome) ha spiccato il volo presentandosi con una personalità instabile, contraddistinta da condizioni psicofisiche particolari e da esperienze con psicofarmaci che lui ...

Messico - aereo precipitato dopo il decollo : passeggero filma il momento dello schianto : Un passeggero dell’aereo che è precipitato in Messico poco dopo il decollo ha filmato il momento dello schianto. Nella prima parte del filmato l’aereo si alza da terra e comincia a ondeggiare per il forte maltempo. Poco dopo però il velivolo si schianta sulla pista, e gli altri passeggeri cominciano a urlare di paura. Nell’incidente sono rimaste ferite oltre 85 persone, ma non c’è stata nessuna vittima L'articolo Messico, ...

Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto/ È il momento della resa dei conti (Temptation Island 2018) : Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto sono pronti alla resa dei conti: questa sera, a Temptation Island 2018, andrà in onda il loro falò del confronto. Cosa ne sarà della coppia?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 11:02:00 GMT)