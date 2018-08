Due i rischi chiave sui mercati | come muoversi e su quali titoli

Due bambini rischiano di annegare a Marina di Ragusa : Stamattina nel mare di Marina di Ragusa sono stati salvati dagli assistenti bagnanti del servizio comunale di salvataggio due bambini.

Clamoroso Serie A - il campionato può essere ‘falsato’ : in arrivo penalizzazione shock e rischio rinvio delle prime Due giornate [DETTAGLI] : Dopo il terremoto delle ultime settimane la situazione sembrava molto più tranquilla per quanto riguarda il campionato di Serie A ma adesso si rischia un nuovo Clamoroso ribaltone. Ricordiamo che il Parma è stato già punito con 5 punti di penalizzazione per il prossimo campionato per i messaggi inviati dall’attaccante Calaiò agli avversari dello Spezia dove veniva chiesto un atteggiamento ‘leggero’ nell’ultima ...

Sbalzi termici da aria condizionata - un italiano su Due a rischio. Qualche consiglio per chi viaggia in auto : Qualche giorno fa abbiamo parlato delle giornate più “calde”, da bollino rosso e nero. Ovvero quelle in cui, se possibile, sarebbe meglio evitare di mettersi in viaggio. Ora invece è il momento di Qualche consiglio su come prepararsi ad affrontarlo, questo lungo tragitto in auto. Già perché secondo il 58% degli esperti, medici e nutrizionisti interpellati da In A Bottle per uno studio apposito, i nostri connazionali affrontano le ...

JP Morgan - AD Dimon : banche centrali e guerra commerciale. I Due rischi principali per l'economia : "Non voglio spaventare nessuno, ma non abbiamo mai avuto in precedenza un piano di QE e non abbiamo mai assistito di conseguenza a una sua fine". Così il numero uno di JP Morgan, l'amministratore ...

Tour de France 2018 : ora Chris Froome rischia anche il podio. Dumoulin e Roglic Due specialisti - difficile recuperare : Dopo quattro vittorie, un secondo posto e un ritiro forzato negli ultimi sei anni, Chris Froome rischia di rimanere giù dal podio del Tour de France 2018. Il keniano bianco, trionfatore di quattro Grande Boucle nell’ultimo lustro, corre il serio rischio di non poter nemmeno scalare i dolci gradini all’ombra dell’Arco di Trionfo. L’uomo del Team Sky potrebbe doversi accontentare anche di un amaro quarto posto, troppo poco ...

Tour de France : Thomas e Froome - Due grossi rischi tra tifosi e gendarmi : Tra episodi sfortunati e intemperanze dei tifosi anche la tappa di ieri del Tour de France [VIDEO] per il Team Sky è stata una giornata difficile. Lo squadrone britannico ha dominato la corsa conclusa a Saint Lary Soulan Col de Portet, rafforzando la maglia gialla di Geraint Thomas in maniera forse definitiva, ma ha vissuto dei momenti di grande pericolo per vicende non agonistiche. Chris Froome è caduto dopo il termine della corsa per colpa di ...

Imbarcazione con Due persone a bordo rischia di affondare : Imbarcazione rischia di affondare , occupanti salvati dai vigili del fuoco. Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta vicino a Isola Polvese , lato scogliera, per un'Imbarcazione che stava ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Vincenzo Nibali rischia il Mondiale. Deve recuperare in Due settimane e fare la Vuelta” : Vincenzo Nibali sta affrontando un momento molto difficile dopo la rottura di una vertebra che lo ha costretto a ritirarsi dal Tour de France proprio sul più bello. Lo Squalo era in grandissima forma, era in piena lotta per la maglia gialla e stava sognando sull’Alpe d’Huez prima della caduta provocata da un tifoso. Uno stop doloroso che complicata la marcia di avvicinamento del siciliano alla Vuelta di Spagna e soprattutto al ...

Cina - Due terzi delle città a rischio siccità. Carenza più grave nella contea di Si - dove c’era acqua per riempire 420mila piscine : “Non c’è nemmeno un goccio d’acqua“. E’ difficile credere alle parole di Hui Chunjie, la trentacinquenne intervistata dalla rivista digitale Sixth Tone che lo scorso inverno ha deciso di lasciare il villaggio d’origine per trasferirsi nella contea di Si, nella provincia centrale dello Anhui, zona orientale della Cina. Ogni giorno Hui è costretta a trasportare un contenitore di acqua filtrata per quattro rampe ...

Il ciclista rischia grosso : il bus turistico lo supera e lo fa uscire di strada. La lite tra i Due è furibonda : Un ciclista stava percorrendo la “blue cycle lane“, lo spazio adibito al passaggio delle biciclette lungo la carreggiata frequentata anche dalle auto, quando vicino alla stazione della metro di Clapham North, a sud di Londra, l’autista di un bus turistico lo ha stretto, costringendolo a uscire di strada. Il ciclista ha provato ad attirare l’attenzione del guidatore picchiando i pugni sul vetro del veicolo, ma l’uomo ...

Mentana ha ricevuto mille cv in Due ore. Ma non vi ha visto 'volontà di rischiare' : Un nuovo giornale online fatto solo da giornalisti giovani per aiutare a ricucire il 'divorzio' che c'è stato fra i giovani e l'informazione: così il direttore di La7, Enrico Mentana , ha spiegato uno ...

Metro C Roma : anche Alemanno tra i 25 a rischio processo/ Ultime notizie : Due episodi contestati : Metro C Roma: 25 indagati per truffa e corruzione. Ultime notizie: “Rubati 320 milioni di euro”. C’è anche l'ex sindaco di centrodestra, Gianni Alemanno(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:22:00 GMT)