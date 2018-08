motorinolimits

: Ducati pronta per il GP d’Austria - BarbaraPremoli : Ducati pronta per il GP d’Austria - MotoriNoLimits : Ducati pronta per il GP d’Austria -

(Di giovedì 9 agosto 2018) A meno di una settimana dal GP della Repubblica Ceca, il Mondiale MotoGP arriva al Red Bull Ring, nei pressi di Zeltweg in Stiria, per l’11° round della stagione, il GP. Lo spettacolare impianto austriaco è stato teatro negli ultimi due anni di imprese trionfali per i piloticon le vittorie di Andrea … L'articoloper il GP d’Austria MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.