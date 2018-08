Droga | Fontana | ' Uno studente su quattro fa uso di cannabis'

Non può essere Fontana a occuparsi di Droga : Il 26 giugno, giornata mondiale della lotta contro il narcotraffico, l'Italia ha scoperto che il governo Conte, detto anche "del Cambiamento", avrebbe affidato al ministro per la famiglia Lorenzo Fontana l'onere di occuparsi della "droga". Se la "delega" non è stata ancora pubblicata sui siti, la dichiarazione del governo per marcare la ricorrenza internazionale è sua e inizia così:"Il fenomeno delle dipendenze da sostanze ...