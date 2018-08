Doppio oro azzurro agli Europei | Codia nei 100 farfalla | Panziera nei 200 dorso

Europei di nuoto - Doppio oro Italia : vincono Codia e Panziera : Europei di nuoto, doppio oro Italia: vincono Codia e Panziera A Glasgow, l’azzurro si è imposto nei 100 farfalla stabilendo il nuovo record Italiano e dei campionati. Sul gradino più alto del podio per i 200 dorso anche Margherita Panziera Parole chiave: ...

Diretta Europei di Nuoto 2018: Panziera e Codia - Doppio oro azzurro!

Dalla raccolta alle aste al «Doppio ribasso» della Grande distribuzione : chi decide il prezzo del pomodoro : I fatti nel foggiano, dove in pochi giorni sono morti in due incidenti 16 braccianti agricoli africani di ritorno da una giornata di raccolta di pomodori nei campi, ha riacceso il dibattito sul caporalato e sui costi e i rischi della produzione. I prezzi di vendita del pomodoro, infatti, non variano solo sulla base del rapporto tra quantità disponibile e domanda di mercato ma dipendono anche da tanti altri fattori che coinvolgono la ...

Europeo - Doppio oro per l'Italia a Glasgow : Roma, 4 ago., askanews, - All'Europeo di Glasgow, Scozia,, nella prima giornata di finali, l'Italremo vince 3 medaglie: 2 d'oro nel quattro di coppia senior, Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ITALIA SEI BELLISSIMA! Doppio oro nella ginnastica - battiamo la GB nell’inseguimento maschile! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 3 agosto), rassegna multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline. Oggi si assegnano le prime medaglie e l’ITALIA vuole essere assoluta protagonista in un giornata che potrebbe essere davvero campale. Giorgio Minisini insegue la consacrazione continentale nel nuoto sincronizzato dopo l’apoteosi iridata, ...

Tennistavolo - Europei giovanili individuali 2018 : Andrea Puppo oro nel Doppio misto cadetti : Si sono concluse le gare individuali agli Europei giovanili di Tennistavolo, disputati a Cluj, in Romania: l’Italia torna a vincere dopo due anni dall’oro della squadra junior, ma lo fa nella categoria cadetti, dove l’alloro mancava da ben otto anni, quando Leonardo Muti vince in singolare ad Istanbul. Andrea Puppo ha conquistato l’oro nel doppio misto assieme alla russa Arina Slautina battendo in finale i francesi Fabio ...

Manchester United - Mourinho tenta il Doppio clamoroso colpo : Sta lavorando a un doppio colpo il Manchester United che punta a Robert Lewandowski e Thiago Alcantara del Bayern Monaco. E’ quanto sostiene il britannico ‘Independent’ secondo il quale le trattative tra i due top club stanno andando avanti, ma sullo sfondo la squadra di José Mourinho continua a cullare il sogno di portare all’Old Trafford il gallese Gareth Bale anche se la partenza di Zidane e l’arrivo sulla panchina del Real Madrid di ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : azzurri fuori dalla finale del Doppio misto. Oro e bronzo agli Stati Uniti : La quarta tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo si chiude lasciando un sapore amaro in bocca per la nazionale italiana. A Tucson (Stati Uniti) le coppie dei padroni di casa conquistano il primo e terzo posto nel trap doppio misto, facendo scivolare quindi al secondo posto gli azzurri nel medagliere. Il duo Fiammetta Rossi-Erminio Frasca (Italia 1) non accede in finale per un solo piattello (128/150), mentre Italia 2 (Valeria Raffaelli-Simone ...

Dirigente comunale col Doppio lavoro : per la Corte dei Conti non deve risarcire nulla : Il comune di Seriate aveva chiesto un indennizzo di 100mila euro all'uomo, che aveva svolto incarichi extra istituzionali senza autorizzazione. La Corte ha ribaltato una prima sentenza di quella regionale, fermando i pignoramenti di Equitalia

Il Doppio lavoro dei parlamentari europei : Quasi un terzo degli eletti ha un altro lavoro, in molti casi molto ben retribuito, ma molto poco supervisionato dalle istituzioni della UE The post Il doppio lavoro dei parlamentari europei appeared first on Il Post.