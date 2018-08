Dopo 27 anni ritrovata l' arma con cui fu ucciso il giudice Scopelliti

Omicidio Scopelliti : Dopo 27 anni trovata l'arma del delitto nel Catanese : E' stata rinvenuta nel Catanese l'arma con cui il 9 agosto del 1991, nei pressi di Campo Calabro , Rc, , fu ucciso il giudice Antonino Scopelliti, assassinato in un agguato mafioso mentre viaggiava ...

D’Annunzio e quel “Folle volo” su Vienna : cent’anni Dopo l’Italia (dal Vittoriale in giù) celebra l’impresa del poeta-soldato : Con la sua inconfondibile prosa, annunciò: “Il destino si volge. Si volge verso noi con una certezza di ferro”. Ricorrono oggi cent’anni esatti dal Volo su Vienna di Gabriele D’Annunzio, la più grande prodezza dello scrittore e bon vivant pescarese dopo “la beffa di Buccari” e prima di quella di Fiume. E l’Italia lo celebra, da Padova a Roma, passando per Casale Monferrato. A Gardone Riviera, in quel “Vittoriale degli Italiani” dove il ...

Muore a 4 anni Dopo l’operazione alle tonsille. La tragica storia di Logan : Una storia tragica, una di quelle storie che non vorremmo mai raccontare. Protagonista di questa straziante vicenda è il piccolo Logan Solheim, morto a soli 4 anni dopo un’operazione alle tonsille. Doveva essere un intervento semplice e invece qualcosa è andato storto e il piccolo è morto. dopo essersi ammalato varie volte di tonsillite, i medici avevano suggerito ai genitori di sottoporre il piccolo e un’operazione per l’asportazione ...

“La casa degli orrori”. Trent’anni Dopo un altro omicidio : è giallo. Ci uccisero un bambino di 17 mesi : Prendete un film giallo a caso e aggiungeteci il doppio dell’intensità. Ecco cosa è successo in questa storia che vi stiamo per raccontare: aveva assassinato un bambino proprio in quella stessa casa, a distanza di 30 anni è stato ucciso a sua volta nello stesso luogo del primo delitto. David Gaut è stato trovato morto all’interno del suo appartamento nel villaggio gallese di New Tredegar sabato scorso. Al momento la polizia ...

Fiat Punto : l'addio Dopo ben 25 anni di successi : Inoltre, la gamma prevedeva gli allestimenti Active, Dynamic, Sport ed Emotion. L'anno seguente, la gamma fu ampliata con le versioni speciali Speed, Auto Europa 2006 e Freeride, senza dimenticare l'...

Intervento per la rimozione delle tonsille : Logan - 4 anni - muore il giorno Dopo : Il piccolo Logan Solheim, originario di Liverpool, era stato sottoposto all'Intervento a causa dei suoi continui attacchi di tonsillite. L'operazione era andata bene, ma il giorno dopo il bimbo ha cominciato a vomitare sangue e a lamentare difficoltà respiratorie...Continua a leggere

La nave Maud torna Dopo 100 anni in Norvegia : partì per il Polo Nord : Lunedì 6 Agosto 2018, la nave Maud è riuscita a rientrare in Norvegia dopo essere stata esattamente 100 anni in mare. La nave infatti lasciò il porto di Oslo un secolo fa e la sua spedizione, a causa di diversi imprevisti, è durata più del dovuto: la storia della nave diretta al Polo Nord sta facendo il giro del mondo, lasciando i lettori a bocca aperta. La nave Maud e il viaggio al Polo Nord Si tratta di una delle più importanti navi ...

“Questo non è mio figlio Carlos”. Fabrizio Corona - Dopo anni e anni la verità sul tatuaggio : Fabrizio Corona sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Puglia. Lì, sostiene Diva e Donna, avrebbe conosciuto quella che è stata già etichettata come sua nuova fidanzata. Si chiama Zoe Cristofoli, ha 22 anni, un’evidente passione per i tatuaggi, su Instagram conta 237mila follower e soprattutto non è un volto proprio sconosciuto al mondo del gossip. Nel passato di Zoe ci sono infatti l’ex gieffino e tronista di Uomini e Donne ...

Francesco Totti e Ilary Blasi avvinghiati in mare : Dopo anni insieme la passione è sempre più forte! (FOTO) : In barca al largo di Sabaudia si lasciano travolgere della passione Tredici anni di matrimonio, 16 d’amore e altrettanti di grande passione. Ilary Blasi e Francesco Totti, sorpresi al largo di Sabaudia dai paparazzi del settimanale Chi, si lasciano travolgere dall’eros. avvinghiati e innamorati più che mai, la conduttrice e l’ex capitano della Roma non badano ai flash e mostrano tutto il loro trasporto come due ragazzini alla ...

Dopo due anni uno spiraglio di luce - approvata rimozione discarica Tre Monti : Pescara - Il Ministero dell'Ambiente ha chiuso la Conferenza dei servizi decisoria per l'esame del progetto presentato da Edison per la discarica Tre Monti a Bussi nel Sito nazionale di Bonifica approvando la rimozione di 112.000 mc di rifiuti e un progetto sperimentale di bonifica dei terreni sottostanti pesantemente inquinati da pericolosi solventi clorurati. Il Decreto segue quanto deciso nelle riunioni preparatorie in cui si era ...

