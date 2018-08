Donne nei cda | restano le barriere

Cusinato d'argento nei 200 misti Donne : Medaglia d'argento per Ilaria Cusinato nei 200 misti ai campionati europei di nuoto di Glasgow. L'oro è andato all'ungherese Kartinka Hosszu, campionessa olimpica, che col tempo di 2'10''17 ha ...

Spray antiaggressione gratis alle Donne - li distribuirà la Lega durante un'iniziativa pubblica Nei prossimi giorni saranno allestiti in ... : ... con lo scopo di promuovere l'utilizzo di questo particolare accessorio, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, come quello avvenuto alla stazione Porta Garibaldi di Milano, in cui un ...

Violenza sulle Donne - “boom” di denunce nei primi 6 mesi del 2018 : Aumentate del 50 per cento le telefonate al 1522, il numero promosso dal dipartimento Pari Opportunità. La presidente del Telefono Rosa: “Segnale positivo, significa che c’è maggiore consapevolezza del problema”

Nuoto - Europei 2018 : Carlotta Zofkova firma il record italiano nei 50 dorso Donne. L’azzurra stacca il biglietto per la finale : 50 dorso donne decisamente turbolenti per l’Italia nelle semifinali degli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). Silvia Scalia in un primo momento (27″96) e poi Carlotta Zofkova, nella heat successiva, si scambiano il primato italiano e la qualificazione alla finale della specialità (ottavo tempo). Uno qualcosa di istantaneo che ha sorriso alla Zofkova che pur peccando nei particolari di partenza e subacquea si è tolta la ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato si tinge d’ARGENTO nei 400 misti Donne. L’azzurra piegata solo dalla francese Lesaffre : Una Ilaria Cusinato tutta grinta e voglia di centrare il risultato importante quella che si è vista nella vasca di Glasgow (Gran Bretagna), per la finale dei 400 misti donne degli Europei di Nuoto 2018 . L’azzurra allenata da Stefano Morini ha centrato un grandioso argento grazie ad una gara d’attacco, duellando spalla a spalla con la francese Fantine Lesaffre e dovendosi arrendere alla transalpina solo nell’ultima vasca. Oro ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato e Carlotta Toni in finale nei 400 misti Donne. Miglior crono della francese Lesaffre : Ilaria Cusinato e Carlotta Toni centrano l’obiettivo della finale dei 400 misti donne agli Europei 2018 di Nuoto, nella prima giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre. L’allieva di Stefano Morini, accreditata con il Miglior tempo delle iscritte (4’34″65), ha ottenuto il terzo crono nell’overall delle batterie, giungendo seconda nella terza ed ultima heat, alle spalle della scatenata francese ...

Nei film di Hollywood Donne e minoranze sono ancora invisibili : La regista Patty Jenkins con Connie Nielsen sul set di “Wonder Woman” Negli ultimi anni il tema della rappresentazione della diversità è divenuto sempre più centrale nella discussione attorno ai film prodotti a Hollywood. Eppure una nuova ricerca sembra dimostrare che, al di là dei discorsi e delle intenzioni, poco si è fatto effettivamente per aumentare la visibilità delle minoranze nelle grandi pellicole cinematografiche. Uno ...

Molestie sessuali - l’a.d. di Cbs accusato da sei Donne : Leslie Moonves nei guai : Leslie Moonves accusato di Molestie sessuali, contro l’a.d. di Cbs le testimonianze di sei donne Leslie Moonves, a.d. di Cbs, non sta attraversando un periodo felice della sua vita. Ai problemi per la fusione dell’azienda con Viacom, si sommano anche delle accuse pesanti sul suo conto. Il 68enne newyorkese è accusato da sei di donne di Molestie sessuali. Proprio come successo all’ormai arcinoto caso di Harvey Weinstein, ...

Ikea in difesa delle Donne : cartelli nei bagni invitano a denunciare i maltrattamenti in famiglia : Ikea di nuovo in difesa delle donne. cartelli nei bagni dei negozi giallblù invitano a denunciare i maltrattamenti in famiglia con frasi come 'Quante volte al giorno ti dice stai zitta cretina?' ...

Scritte nei bagni Ikea per aiutare le Donne vittime di violenza : “È uno dei pochi posti dove possono essere sole” : L'iniziativa della multinazionale in collaborazione con la Onlus Telefono donna fa parte della campagna iniziata a novembre: #Perunagiustacasa

Johnson&Johnson condannata a pagare 4 - 7 milioni di dollari : “Asbesto nei suoi prodotti col talco - cancro a 22 Donne” : Johnson&Johnson è colpevole. Secondo un tribunale di St. Louis, negli Stati Uniti, l’azienda deve pagare circa 4,7 miliardi di dollari fra danni compensativi e punitivi alle donne che hanno accusato sull’asbesto (amianto) presente nel suo talco come responsabile del loro cancro alle ovaie. La sentenza è stata pronunciata dopo un processo durato cinque settimane durante il quale ha avuto modo di ascoltare decine di esperti. ...

DIRETTA/ Diamond League 2018 Parigi streaming video e tv : Jackson prima nei 200mt Donne! (oggi) : DIRETTA Diamond League 2018 Parigi streaming video e tv, programma e orari del meeting di atletica nella capitale della Francia (oggi, sabato 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 21:32:00 GMT)