Donna investita a Lido mentre attraversa la strada

Donna di 38 anni investita sulle strisce mentre attraversava a Santa Marinella. Illeso il figlio neonato - pochi passi dietro di lei : Una Donna è stata investita sulle strisce pedonali nella tarda serata di ieri su via Aurelia a Santa Marinella, vicino Roma. La Donna di 38 anni è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale, dov'è ricoverata in pericolo di vita.Illeso, fortunatamente, il figlio piccolo. A quanto ricostruito, la 38enne attraversava spingendo il passeggino vuoto mentre il bambino era in braccio alla nonna sul marciapiede. ...

Roma - investita e uccisa da un'auto : muore Donna di 64 anni : Incidente mortale nella notte a Roma. Una donna è morta investita da un'auto nella tarda serata di ieri. È accaduto in via Tuscolana, all'altezza del civico 262, in direzione fuori Roma. La vittima è ...

Incidente Paolini - è morta la Donna investita dal regista italiano : É morta la donna ieri rimasta gravemente ferita da un Incidente causato da Marco Paolini, Alessandra Lighezzolo dopo due giorni di agonia è stata dichiarata cerebralmente morta Marco Paolini ha causato martedì pomeriggio un Incidente che ha provocato la morte di una donna. Il regista ed attore italiano distratto da un colpo di tosse, ha tamponato una Cinquecento, che nell’impatto è finita nella Tangenziale adiacente alla A4 che stava ...

Morta la Donna investita dall'attore Marco Paolini : Non ce l'ha fatta Alessandra Lighezzolo, la 53enne che il 17 luglio scorso era rimasta gravemente ferita nel tamponamento sulla A4 con l'attore Marco Paolini.La donna è deceduta all'ospedale di Borgo Trento (Verona) questa mattina. Qui era stata subito ricoverata in condizione disperate e i medici avevano tentato il tutto e per tutto per cercare di salvarla. L'incidente è avvenuto martedì scorso all'altezza di Verona. La dinamica appare ...

Marco Paolini - morta la Donna investita dall'attore sull'A4. Lui ammette : «Colpa mia - distratto da un colpo di tosse» : E' morta Alessandra Lighezzolo, 53 anni di Arzignano nel Vicentino, che era rimasta gravemente ferita nel tamponamento sulla autostrada A4 di martedì pomeriggio, dall?auto...

Cina - Donna investita da enorme camion : ecco come si salva [VIDEO] : L’incredibile e miracolosa scena è stata immortalata a Henan, città situata nella Cina centrale Le immagini di questo video che provengono da Henan, nella Cina Centrale, ci mostrano un vero e proprio miracolo che ha come protagonista una donna in investita in pieno da un enorme camion mentre si trovava in sella al proprio scooter. Nelle immagini che vi proponiamo si vede il camion travolgere la donna, ma pochi secondi dopo quest’ultima ...

Investita dal camion della raccolta rifiuti in retromarcia - Donna muore davanti al marito : La pensionata Investita dal tir che era in manovra davanti agli occhi del marito che la precedeva di pochi metri. La donna era appena uscita da una lavanderia e stava attraversando la strada.Continua a leggere

Investita da un autobus - Donna soccorsa dall'eliambulanza : PORT SANT'ELPIDIO Paura, poco prima delle 12 di oggi, in via Asiago a Porto Sant'Elpidio, per una donna Investita da un autobus. La donna, urtata dal mezzo, è caduta in terra battendo la testa. E' ...

Scende dall’auto - Donna investita e uccisa da tir in retromarcia davanti al marito : La vittima era appena scesa dal lato passeggero del veicolo guidato dal marito e stava attendendo che l'uomo parcheggiasse la vettura quando il tir le è piombato addosso uccidendola.Continua a leggere

Diano Marina - Donna investita da un treno in stazione : grave al Santa Corona : Tags: cronaca Diano Marina donna travolta grave Imperia notizie liguria ospedale Santa Corona treno Precedente

Palermo : una Donna investita da un'automobile - lo scorso 9 maggio : E' stata ricoverata per un mese e mezzo in ospedale a villa Sofia , la struttura sita a Palermo, , dove lo scorso 9 maggio fu vittima di un incidente che la vide investita da una autovettura. Ieri ...

Napoli - incidente sul traghetto : la Donna investita è in condizioni critiche : È in condizioni critiche e con prognosi la donna di 79 anni investita ieri al porto di Napoli da un'auto, dopo una manovra sbagliata a bordo del traghetto Napoli-Palermo che ha causato la morte sul ...

Lungotevere de' Cenci - Donna investita da una panda in corsa. Arrestato 29enne : E' stata travolta da un'auto guidata da un uomo che non aveva mai preso la patente risultato, poi, anche positivo al test della cocaina. E' successo nella notte tra sabato e domenica scorsi sul ...