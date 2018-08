Domenica In | Mara Venier arruola nel cast un’acerrima nemica di Barbara D’Urso Riuscirà

Mara Venier : salta la presenza di Selvaggia Lucarelli a Domenica In? : Selvaggia Lucarelli non ci sarà a Domenica In con Mara Venier? La presenza come opinionista di Selvaggia Lucarelli a Domenica In condotta da settembre da Mara Venier aveva fatto molto scalpore, non solo per l’importanza del nome del giudice di Ballando con le stelle, la quale, amata o odiata, è un personaggio televisivo che innegabilmente riesce a catalizzare l’attenzione su di se, ma anche per quello che sarebbe potuto accadere ...

«C'è la Lucarelli? Allora non ci sarò». Mara Venier costretta a scegliere : Selvaggia o Diaco a Domenica In : Continuano ad aggiungersi tasselli al puzzle della nuova Domenica In targata Mara Venier : l'avventura della conduttrice su Rai 1 parte ufficialmente il prossimo 16 settembre, ma il gruppo è già al ...

«C'è la Lucarelli? Allora non ci sarò». Mara Venier al bivio - improvviso cambio di programma per Domenica In : Continuano ad aggiungersi tasselli al puzzle della nuova Domenica In targata Mara Venier : l'avventura della conduttrice su Rai 1 parte ufficialmente il prossimo 16 settembre, ma il gruppo è già al ...

Mara Venier chiama Selvaggia Lucarelli per la sua Domenica In : Il rientro di Mara Venier alla guida di Domenica In dal prossimo settembre si fa sempre più imminente e si arricchisce di nuovi dettagli. La storica signora della Domenica targata Rai sta mettendo a segno un’edizione che possa intimorire l’amica Barbara D’Urso, che nella scorsa stagione non ha conosciuto rivali con la sua Domenica Live. Secondo quanto riferisce Blogo, infatti, la Venier avrebbe contattato un personaggio che sa ...

SELVAGGIA LUCARELLI NEL CAST DI Domenica IN?/ Mara Venier la chiama per sconfiggere Barbara D’Urso : SELVAGGIA LUCARELLI nel CAST di DOMENICA In? Pare che la conduttrice Mara Venier la voglia ai fini di allestire una sorta di Arena al femminile: l'indiscrezione da Blogo(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:17:00 GMT)

Mara Venier rifà Domenica in e scatena la 'guerra' sui social : La rivoluzione targata 'Domenica in' è già iniziata. Mara Venier, che in questi giorni ha raggiunto suo marito Nicola Carraro a Santo Domingo, è sempre super social interagendo con i migliaia di fan ...

Retroscena Blogo : Domenica In - l'idea iniziale di Mara - opinionisti a rotazione - Alessia Macari fissa : Dopo avervi dato conto del possibile coinvolgimento di Selvaggia Lucarelli, oggi su Blogo forniamo ulteriori dettagli sulla nuova edizione di Domenica In al via da settembre prossimo con la conduzione di Mara Venier.Secondo quanto ci risulta, nel programma di Rai1 si alterneranno (cinque puntate a testa) circa sei opinionisti, tra i quali, appunto, dovrebbe figurare la giornalista del Fatto Quotidiano, che, quindi, non sarà una presenza fissa ...

Mara Venier arruola Selvaggia Lucarelli e Diaco a Domenica In? : Selvaggia Lucarelli e Pierluigi Diaco a Domenica In di Mara Venier? Continuano imperterrite le indiscrezioni e le anticipazioni sulla prossima stagione di Domenica In. Mara Venier e la nuova squadra dello storico contenitore Domenicale targato Rai1 sono già al lavoro da alcune settimane. Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, Mara Venier ha svelato che nella nuova edizione di Domenica In, al via il 16 ...

Retroscena Blogo : Domenica In - l'idea iniziale di Mara Venier - gli opinionisti a rotazione - Alessia Macari fissa : Dopo avervi dato conto del possibile coinvolgimento di Selvaggia Lucarelli, oggi su Blogo forniamo ulteriori dettagli sulla nuova edizione di Domenica In al via da settembre prossimo con la conduzione di Mara Venier.Secondo quanto ci risulta, nel programma di Rai1 si alterneranno (cinque puntate a testa) circa sei opinionisti, tra i quali, appunto, dovrebbe figurare la giornalista del Fatto Quotidiano, che, quindi, non sarà una presenza fissa ...

Domenica In - Mara Venier vuole Selvaggia Lucarelli nel cast : Intervistata dal quotidiano Il Messaggero, Mara Venier qualche giorno fa ha rivelato che nella nuova edizione di Domenica In al via a settembre su Rai1, ci saranno l'ex ciociara di Avanti un altro Alessia Macari e l'attrice Gabriella Germani che imiterà Maria De Filippi conducendo Gli amici di Maria, "una specie di Corrida con cantanti strampalati da giudicare". Non ci sarà invece Cristiano Malgioglio perché "al direttore di Rai1 Teodoli non ...

Domenica In - il colpaccio di Mara Venier : chi è la vip che vuole portare nel programma : Mara Venier vuole a Domenica in Selvaggia Lucarelli . Lo scrive il sito Blogo riportando l'indiscrezione che la giornalista è stata contattata dalla Venier che 'starebbe pensando ad allestire una ...

Selvaggia Lucarelli nel cast di Domenica In? / "Mara Venier sta pensando di allestire un'Arena al femminile" : Selvaggia Lucarelli nel cast di Domenica In? Pare che la conduttrice Mara Venier la voglia ai fini di allestire una sorta di Arena al femminile: l'indiscrezione da Blogo(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 16:00:00 GMT)

Retroscena Blogo : Domenica In - Mara Venier vuole Selvaggia Lucarelli nel cast : Intervistata dal quotidiano Il Messaggero, Mara Venier qualche giorno fa ha rivelato che nella nuova edizione di Domenica In al via a settembre su Rai1, ci saranno l'ex ciociara di Avanti un altro Alessia Macari e l'attrice Gabriella Germani che imiterà Maria De Filippi conducendo Gli amici di Maria, "una specie di Corrida con cantanti strampalati da giudicare". Non ci sarà invece Cristiano Malgioglio perché "al direttore di Rai1 Teodoli ...

Domenica In 2018 – 2019 : Alessia Macari nel cast con zia Mara. Torna il tabellone e altre novità! : Mara Venier chiama Alessia Macari nel cast di Domenica In. La bionda veneta ha arruolato nel cast della sua Domenica In la ex Ciociara di Avanti un Altro, Alessia Macari. Mara Venier promuove Alessia Macari nel cast di Domenica In Oramai lo sanno anche i sassi che al timone del contenitore televisivo pomeridiano della Domenica dell’ammiraglia Rai ci sarà Mara Venier. Spumeggiante e pimpante più che mai, smessi i panni di giudice popolare nel ...