Digitale | non serve un nuovo commissario straordinario ma una strategia

Ai migranti non basta il Digitale. E adesso pretendono pure Sky : ... pranzo e cena gratis, che non lavora e che passa le giornate a bighellonare, va rimpatriata il prima possibile - continua l'eurodeputata Bizzotto - Si è mai visto al mondo che chi scappa veramente ...

Democrazia Digitale : non voto 5 stelle - ma la proposta di Casaleggio ha un potenziale : di Nicola Sorgi Le polemiche scatenate dall’intervista a Davide Casaleggio, col Pd che parla di “autoritarismo”, “attacco alla Democrazia” e chiama addirittura in causa Benito Mussolini e il discorso del 16 novembre 1922 (“Potevo fare di questa Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli”), dimostrano che il guru dei 5 stelle ha ragione. Il sistema rappresentativo è agonizzante e si vede anche dalla continua polemica tra opposte ...

Chiude una delle startup simbolo del Digitale italiano - Mosaicoon : 'Non ce l'abbiamo fatta' : Mosaicoon ha chiuso. L'ex startup, tra le più note dell'ecosistema digitale italiano, considerata a lungo simbolo della nuova imprenditoria di Internet, ha confermato di essere in fase di fallimento e ...

Ue e copyright Digitale - perché limitare le libertà se non siamo sicuri di combattere la pirateria? : (foto: Getty Images) La giornata di ieri ha fatto registrare le temperature più alte da quando il dibattito sulla proposta di direttiva europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale è, finalmente, esploso dopo due anni di torpore e di documenti silenziosamente scambiati nei corridoi delle istituzioni europee. Il sasso – e anzi il macigno – nello stagno lo ha lanciato Wikipedia, chiudendo le sue pagine agli utenti italiani per protesta ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Solo l'uomo "0.0" può resistere alla schizofrenia Digitale : Intervista a Oscar di Montigny, direttore marketing di Banca Mediolanum, che scommette sulla centralità della persona. E rilancia il valore della gratitudine. LUCA BRAMBILLA(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 06:06:00 GMT)GIOVANI & LAVORO/ Come arte, lettura e Netflix aiutano ad acquisire le giuste "soft skills"?, di L. BrambillaCONSIGLI NON RICHIESTI/ Tre regole per le collaborazioni su Facebook, Linkedin e il digital, di L. Brambilla

Russia 2018 - le palle di Putin / È la comunicazione Digitale - bellezza. E al web non sfugge nulla : Mondiale russo, twitter globale. Una volta si diceva: è la stampa, bellezza! Oggi: è la comunicazione digitale, bellezza! Implacabile e impietosa, a essa non sfugge nulla. Soprattutto nello sport. E, nello sport, in particolare quando si tratta di calcio. Peggio della Tac. Dunque, sono trascorse meno di due ore dal gol liberatorio del numero 10 carioca che suggella la faticata vittoria del Brasile su Costarica per 2 a 0. Alle 17 e 52 del 22 ...

Lavoro Digitale : se la tecnologia non è più un alleato : Siete in ufficio e ricevete una chiamata al termine della quale vi informano che per mandare un documento dovete fare un fax o – forse peggio – mandare una raccomandata. Se di recente è capitato anche a voi, sapete bene che in un attimo è subito attacco di orticaria. Ma santo cielo, esistono fior di poste elettroniche e io devo sorbirmi una coda di minimo mezz’ora per fare quello che potrei fare in cinque minuti con il pc? Per alcune attività ...

Non si ferma la caduta del Bitcoin : la valuta Digitale ai minimi da febbraio : MILANO - Non si apre il paracadute del Bitcoin, la valuta digitale al centro di forti vendite dopo che nel fine settimana è emerso un tentativo di hackeraggio ai danni di una piattaforma della Sud ...

Salute : non solo tecnostress - occhio all'”ipnosi Digitale” da smartphone : Bersagliati a tutte le ore del giorno, e ormai anche della notte, da e-mail, notifiche sui social e messaggini in chat. Ma anche ‘stregati’ dai dispositivi digitali, tanto da non poter fare a meno di controllare notifiche e nuovi messaggi. A insidiare la Salute dei cybernauti non è solo il tecnostress da eccesso di informazioni, ma anche l’ipnosi digitale che approda per la prima volta al Congresso mondiale di ipnosi, in ...