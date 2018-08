Diano Marina | domani sera il Duo Zunino | sabato gli Oronero con il tributo a Ligabue

Imperiapost L'informazione libera della tua città Diano Marina : VENERDÌ 10 AGOSTO A DIANO CALDERINA IL CONCERTO DEL 'DUO ZUNINO' - SABATO 11 ... : ... iniziativa promossa dalla Confcommercio in un centro cittadino che, tra proposte d'acquisto e spettacoli, coinvolgerà turisti e residenti da mattina a tarda sera. Un mare di occasioni, una festa di ...

Diano Marina - tornano i fuochi d'artificio per la festa patronale in onore della Madonna del Carmine foto : E' in programma nella notte di domani, sabato 21 luglio, uno degli spettacoli pirotecnici più tradizionali del ponente ligure, quello di Diano Marina. Da tutta la passeggiata a mare del Golfo, dai ...

Diano Marina - domani sera fuochi d'artificio per i festeggiamenti patronali : E' in programma nella notte di domani, sabato 21 luglio, uno degli spettacoli pirotecnici più tradizionali del ponente ligure, quello di Diano Marina. Da tutta la passeggiata a mare del Golfo, dai tornanti del versante dianese di Capo Berta e dalle colline del primo ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città Diano Marina : SABATO 21 LUGLIO TORNANO I FUOCHI D'ARTIFICIO IN OCCASIONE DELLA FESTA ... : E' in programma nella notte di domani , SABATO 21 LUGLIO , uno degli spettacoli pirotecnici più tradizionali del ponente ligure , quello di DIANO MARINA . Da tutta la passeggiata a mare del Golfo, dai tornanti del versante dianese di Capo Berta e dalle colline del ...

A Diano Marina divieto fumo in spiaggia : ANSA, - Diano Marina , IMPERIA, , 13 LUG - Tempi duri per i fumatori che amano godersi una sigaretta in riva al mare. A vietarlo a Diano Marina, località balneare della provincia di Imperia, è un'...

A Diano Marina divieto fumo in spiaggia : ANSA, - Diano Marina, IMPERIA,, 13 LUG - Tempi duri per i fumatori che amano godersi una sigaretta in riva al mare. A vietarlo a Diano Marina, località balneare della provincia di Imperia, è un'...

Vela. Club del Mare di Diano Marina : oltre 30 equipaggi provenienti da 9 diversi circoli per il raduno RS Feva : Il Feva ha dimostrato di essere la barca giusta per portare i ragazzi più giovani dalla scuola vela verso il mondo delle regate; è una barca moderna, divertente e dinamica ".

A Amarilli Nizza va il Premio Speciale Città di Diano Marina : Le prevendite sono in corso anche per questi spettacoli. [9] => Due sono gli spettacoli previsti dalla stessa orgaNizzazione, ma fuori del cartellone EMD. Sono previsti sempre a Villa Scarsella, con ...