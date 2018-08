Di Maio | Non aumento Iva | solo ritocco

Salvini e Di Maio dicono che l’Iva non aumenterà e non toglieranno il bonus di 80 euro : Oggi i quotidiani Corriere della Sera e Repubblica hanno aperto con la notizia che il governo intenderebbe togliere il bonus di 80 euro introdotto dal governo Renzi per finanziare la flat tax. Autorevoli fonti di Palazzo Chigi hanno smentito la notizia e gli stessi ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche per rassicurare gli italiani: l’Iva non aumenterà e gli 80 euro in busta paga rimarranno. Per Salvini ...

Legge stabilità : Di Maio e Salvini - “Iva non aumenta”/ Ultime notizie Manovra - opposizione all'attacco : Legge di stabilità, aumento Iva? Di Maio e Salvini non ci stanno, ma Tria ha un piano per avvicinare le posizioni di M5s e Lega all'Unione europea. Il piano del ministro dell'Economia(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:31:00 GMT)

MARCINELLE - DI Maio : “NON BISOGNA EMIGRARE”/ Attacchi e ironie sui social : “È la prova che è meglio partire” : MARCINELLE, Di MAIO: "Non BISOGNA emigrare". Caos all'interno del Governo, ira della Lega per le parole di Moavero Milanesi: "Anche noi italiani fummo migranti"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:31:00 GMT)

80 euro e Flat Tax - Conte : "Non li aboliamo per finanziarla"/ Governo - Di Maio e Salvini escludono il taglio : 80 euro, Conte: "Non li aboliamo". Dello stesso avviso Di Maio e Salvini, il provvedimento di Renzi non verrà tagliato per finanziare la Flat tax, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 16:59:00 GMT)

Periferie - Pd : “Governo toglie ai poveri per dare ai ricchi”. Di Maio : “Fondi non toccati” : I sindaci di tutta Italia sono in rivolta contro l'esecutivo Lega-M5S. Il motivo della protesta è un emendamento al decreto Milleproroghe che blocca fino al 2020 i fondi di un piano per le Periferie pensato dai governi Renzi e Gentiloni. Ma secondo Di Maio la norma, al contrario, "sblocca fondi che i Comuni potranno utilizzare da subito".Continua a leggere

Marcinelle - Di Maio : "Non bisogna emigrare"/ Governo - ira Lega per parole Moavero : "anche noi migranti" : Marcinelle, Di Maio: "Non bisogna emigrare". Caos all'interno del Governo, ira della Lega per le parole di Moavero Milanesi: "Anche noi italiani fummo migranti"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:51:00 GMT)

Di Maio dice che non dobbiamo emigrare. Ma gli italiani «in fuga» sono quasi triplicati in 10 anni : Dal 2008 ad oggi le emigrazioni dall’Italia sono esplose a ritmi che ricordano quelli del Dopoguerra. Il Belpaese è passato dal 16esimo all’ottavo posto nella classifica Ocse sui tassi di emigrazione. Se ne vanno soprattutto giovani e laureati, mentre gli ingressi in Italia si riducono. È un’emergenza sociale e demografica. La politica se ne è accorta?...

LEGGE STABILITÀ - DI Maio : “IVA NON AUMENTA”/ Ultime notizie Manovra : bonus Renzi resta - ma a una condizione : LEGGE di STABILITÀ, aumento Iva? Di MAIO e Salvini non ci stanno, ma Tria ha un piano per avvicinare le posizioni di M5s e Lega all'Unione europea. Il piano del ministro dell'Economia(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 14:29:00 GMT)

Legge di bilancio - Di Maio : “Non tocchiamo gli 80 euro di Renzi. Scrissi ‘flat tax incostituzionale’? Com’è scritta va bene” : “Non so chi se la sia inventata questa cosa, insieme all’aumento dell’Iva, ma il governo è compatto nella volontà di non aumentare l’Iva e di non mettere le mani nelle tasche dei cittadini anche per quanto riguarda la misura” del bonus degli 80 euro. Così il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in merito alle indiscrezioni sull’azzeramento della norma voluta dal governo Renzi per ...

Milleproroghe - Di Maio : “Non abbiamo bloccato fondi periferie - il nostro emendamento di buon senso” : “Non abbiamo bloccato i fondi per le periferie, il nostro è un emendamento a tal punto di buon senso, e che rispetta una sentenza della Corte Costituzionale, che anche le opposizioni che ci attaccano hanno votato”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i cronisti davanti Palazzo Chigi. “La norma sblocca fondi che i Comuni potranno utilizzare da subito”, spiega. L'articolo Milleproroghe, Di Maio: “Non ...

Salvini e Di Maio : non aboliamo gli 80 euro per la Flat tax : Roma, 9 ago., askanews, - Il governo non intende cancellare il bonus di 80 euro introdotto dal governo Renzi per finanziare la Flat tax. In un'intervista al Sole 24 Ore, il ministro dell'Economia Tria aveva spiegato che il bonus,'per com'è stato costruito', 'crea complicazioni infinite, a partire dai molti contribuenti che l'anno dopo scoprono di …

'Non aboliamo gli 80 euro e non aumentiamo l'Iva' - Salvini e Di Maio - : Roma, 9 ago., askanews, - Il governo non intende cancellare il bonus di 80 euro introdotto dal governo Renzi per finanziare la Flat tax. In un'intervista al Sole 24 Ore, il ministro dell'Economia Tria aveva spiegato che il bonus,'per com'è stato costruito', 'crea complicazioni infinite, a partire dai molti contribuenti che l'anno dopo scoprono di …

Marcinelle - Di Maio : "Quella tragedia ci ricorda che non dobbiamo emigrare" : Le parole del vicepremier dopo la polemica della Lega sulle dichiarazioni del ministro Moavero in occasione dell'anniversario della tragedia in Belgio

Migranti - Di Maio : «Marcinelle insegna che non bisognerebbe emigrare» : Emergenza Migranti, il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio commenta così: «Marcinelle insegna che non bisognerebbe emigrare». Il vicepresidente del Consiglio lo ha dichiarato al termine ...