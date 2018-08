Di Maio | Il pareggio di bilancio andrà superato in futuro Per ora rispettiamo i

huffingtonpost

(Di giovedì 9 agosto 2018) "Credo che siamo l'unico Paese che ha all'interno della propria Costituzione l'equilibrio di, che poi è ildi, credo che questa sia una norma che invada superata, adesso non ci siamo messi al lavoro su questo, a settembre cominciamo dal taglio dei parlamentari" sul fronte delle modifiche costituzionali, ha affermato alla trasmissione In Onda su La7 il vice premier Luigi Di.Questa modifica, ha specificato, non avverrà nell'immediato e i vincoli vigenti saranno rispettati: "Per ora il nostro obiettivo è ottenere il reddito di cittadinanza, la flat tax e il superamento della Fornero, nel rispetto del rapporto deficit-Pil. Noi gestiremo i conti pubblici con il massimo della responsabilità".