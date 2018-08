Di Maio | ex vertici di demanio e dogane trombati della politica

Agenzia entrate - cambio ai vertici : via Ruffini arriva il generale Gdf Maggiore | Di Maio : "Nome di garanzia" : "Nome di grande esperienza e di onestà, che mi riempie di orgoglio". Lo scrive su Facebook il vicepremier, Luigi Di Maio, al termine del Consiglio dei ministri. E assicura: "Sul reddito di cittadinanza avanti a gonfie vele"

Ilva : Di Maio vede i vertici di Arcelor Mittal ma non esclude annullamento della gara : 'Non mi sembra che la procedura di assegnazione sia stata fatta a regola d'arte' afferma il ministro dello Sviluppo economico. Il gruppo siderurgico pronto a migliorare l'offerta di acquisto -

Ilva - Di Maio avvia il procedimento per annullare la gara. Oggi l'incontro tra il ministro e i vertici di Arcelor Mittal : Un procedimento disciplinato per legge e che durerà per 30 giorni. Previsto Oggi l'incontro tra il ministro e i vertici del gruppo siderurgico -

Governo - Nomine : Di Maio si impone sui vertici di Cdp - Tria sceglie la squadra al Tesoro : Sarà Fabrizio Palermo il nuovo ad di Cassa depositi e prestiti; era il nome più gradito ai cinquestelle. Smentiti disaccordi e possibili dimissioni del titolare di via XX settembre. Attesa per gli ...

In Onda - Di Maio : «In Rai metteremo vertici al di sopra di ogni sospetto politico. Renzi a Mediaset? Oltre ogni immaginazione» : Di Maio, In Onda In Rai “metteremo persone al di sopra di ogni sospetto di appartenenza politica“. L’accordo di governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini riguarda anche il rinnovo dei vertici del servizio pubblico. Uno snodo delicato e strategico su cui i partiti, anche in un recentissimo passato, non hanno mai rinunciato a spartirsi le poltrone. Ora, stando alle promesse, i due maggiori azionisti del nuovo esecutivo intendono ...

Invatec : Di Maio - disponibilità al tavolo del 12/7 dei vertici internazionali : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Oggi abbiamo avuto un confronto con i vertici a livello globale, nella persona di François Monory, di Invatec Medtronic”. Ad affermarlo in una nota è il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio. “Registriamo la sua disponibilità a partecipare al tavolo del 12 luglio con i sindacati e i vertici nazionali, e la disponibilità al confronto per il futuro dello stabilimento di ...

con l'arresto di lanzalone - tutto rinviato. di Maio : ''i vertici di cdp nel giro di settimane'' - Politica : Ma la risposta dell' Economia non è arrivata. Un segnale ben preciso. , …, La Lega inoltre non nasconde da tempo il contenzioso sulla partecipazione di Fs in Trenord, detenuta al 50 per cento ...

Rai - Di Maio contro i raccomandati : «Nuovi vertici sganciati dalla politica». A breve - la prova dei fatti : Luigi Di Maio La prova dei fatti arriverà a breve. E, a quel punto, le parole conteranno poco. Con l’ormai prossimo rinnovo dei vertici Rai (l’attuale governance scadrà a fine giugno), il governo Lega-M5S dimostrerà se intende cambiare registro o seguire le logiche della lottizzazione che – più o meno esplicitamente – hanno guidato le nomine del servizio pubblico anche nel recente passato. Su questo aspetto, il ...

Costamagna cede e lascia la Cdp. A Salvini e Di Maio la scelta dei vertici : Claudio Costamagna si autoelimina dalla riconferma al vertice della Cassa Depositi e Prestiti. La più importante tra le poltrone economiche in scadenza, insieme con quella dell'ad di Cassa oggi occupata da Fabio Gallia, è da oggi più che mai a disposizione del nuovo governo. Il vertice di Cdp dipende dal Ministero dell'Economia, quindi dal nuovo ministro Giovanni Tria. Ma in realtà se lo giocheranno Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti da una ...