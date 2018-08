Di Maio esclude l' abolizione degli 80 euro e l' aumento Iva

agi

: RT @ilpopulista_it: 'AUMENTO SELETTIVO IVA? FAKE NEWS' 'Abbiamo in mente un progetto ambizioso di legge di bilancio con cui porteremo avant… - LaPiKkO : RT @ilpopulista_it: 'AUMENTO SELETTIVO IVA? FAKE NEWS' 'Abbiamo in mente un progetto ambizioso di legge di bilancio con cui porteremo avant… - CorrNazionale : Il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro #LuigiDiMaio esclude ritocchi al rialzo dell’#IVA: “Altra fake ne… - cristina_bassi : RT @ilpopulista_it: 'AUMENTO SELETTIVO IVA? FAKE NEWS' 'Abbiamo in mente un progetto ambizioso di legge di bilancio con cui porteremo avant… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) "Tutto il governo è compatto nella volontà di non aumentare l'Iva e di non mettere le mani nelle tascheitaliani anche per quanto riguarda la misura" del bonus80: lo ha assicurato il vicepremier Luigi Dia margine di un incontro sulla banda larga a palazzo Chigi, commentando le indiscrezioni di stampa che sostengono l'azzeramento del bonus Renzi per finanziare il primo modulo della flat tax per le persone fisiche, che debutterà con la Legge di Bilancio del 2019, insieme all'estensione della tassa forfettaria del 15% per le imprese. "Questo governo non vuole fare il gioco delle tre carte non tireremo la coperta da una parte per scoprire dall'altra e non vogliamo metteremo le mani nelle tasche dei cittadini come si è fatto prima. Questa deve essere una manovra coraggiosa e ...