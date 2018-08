Di Maio ' Entro l anno incentivi per assunzioni anche sopra i 35 anni' E sul nodo Iva

Assindustria Veneto Centro contro Di Maio : "Non ha mai lavorato in vita sua" : Non accenna a placarsi la protesta degli imprenditori contro il decreto dignità . Il focolaio della rivolta è il Nord-Est, dove schiere di titolari di aziende grandi medie e piccole sono sul piede di guerra contro un provvedimento legislativo che a loro avviso deprimerebbe anziché stimolare il mercato del lavoro. Ieri il presidente di Assindustria Veneto Centro Massimo Finco ha attaccato il vicepremier Luigi Di Maio che, pur essendo ministro del ...

Il messaggio di Tria a Di Maio-Salvini : 'Applicare programma di governo entro i limiti di bilancio' : "Il G20 è stata un'occasione per spiegare le intenzioni del governo italiano, e l'accoglienza è stata sempre molto positiva". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sottolineando che c'è la "volontà di applicare il programma del governo mantenendosi ovviamente quei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed ...

Marco Di Maio non sarà il candidato a sindaco di Forlì per il centrosinistra : ... se lo facessi vorrebbe dire che è finito per me il tempo di fare politica. Aiuterò il territorio dal Parlamento, come ho fatto negli anni passati e come credo di aver dimostrato che è possibile fare.

Di Maio : 'Reddito di cittadinanza entro l'anno - è nostra priorità' : "Reddito di cittadinanza subito, entro quest'anno, perché è la nostra priorità. Essendo poi io una persona leale, visto che ho firmato un contratto che prevede anche flat tax e via la legge Fornero, ...

Di Maio : "Entro l'estate interverremo sulle pensioni d'oro" : "Questa settimana o al massimo la prossima" si procederà con il taglio dei vitalizi poi sarà incardinato il disegno di legge sulle pensioni d'oro" con la speranza di approvarlo "Entro l'estate": lo ha riferito il ministro al Lavoro e allo Sviluppo, Luigi Di Maio, intervistato ad Agorà su Rai 3. Di Maio ha parlato anche del reddito di cittadinanza ...

Lavoro - Di Maio contro il centrosinistra : “Hanno perso perché dicevano alle famiglie che dovevano essere contente” : “Quelli di prima hanno perso perché dicevano alla gente che doveva essere contenta perché l’occupazione stava salendo. La verità è che cresceva il precariato“. A dirlo è il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo l’incontro con l’imprenditore calabrese Nino De Masi. Ciò che contesta il leader politico del M5s è la presunta crescita del livello di occupazione ...

Un piano per Napoli - de Magistris : 'Aspetto risposte da Di Maio Entro luglio' : ...la richiesta forte della città di Napoli e dall'interlocuzione che ho avuto con il ministro Di Maio e la viceministro Castelli mi sembra che ci sia la giusta sensibilità e la giusta volontà politica ...

Decreto dignità - Di Maio : ‘Pronto ma mancano bollinature - arriva entro martedì’. Ok a proroga fattura elettronica : Il governo ha varato l’annunciata proroga della fatturazione elettronica per i benzinai. Rinviata invece a lunedì o martedì prossimo, ha spiegato dopo il consiglio dei ministri il vicepremier Luigi Di Maio, l’approvazione dell’atteso Decreto dignità. “Il Decreto è scritto, il testo è pronto”, ha detto in una diretta diffusa sul suo profilo Facebook il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro. “Sta facendo il ...

