Di Maio e Salvini : 'Niente aumento dell'Iva - resteranno gli 80 euro' : Perché il ministro dell'Economia è guardato con sospetto sia dai leghisti che dai pentastellati, timorosi che alla stretta finale di settembre, magari in asse con il premier Conte, chiuda i cordoni ...

Manovra - Salvini - Di Maio e la maledizione degli 80 euro : Sarà pure il governo del cambiamento, ma è anche il governo del paradosso. E così, al grido giallo-verde del cambiamo tutto, del dimenticare Renzi e dello smontare il renzismo si accompagna la postilla di Salvini e di Di Maio: però gli 80 euro non si toccano. E non si toccano perché "non vogliamo mettere le mani nelle tasche degli italiani". Formula che tra l'altro inventò Silvio Berlusconi, un altro ...

Manovra : soprattutto tagli spesa. Salvini e Di Maio : no aumento iva - no stop a 80 euro : Il bonus da 80 euro voluto da Renzi non sarà tolto e no ad aumenti dell'iva, ma tagli agli sprechi. Così dai due vicepremier Salvini e Di Maio. Obiettivo: ottenere flessibilità dall'Ue per flat tax e ...

Revocati i famosi 80 euro? L’annuncio ufficiale di Di Maio e Salvini : Governo al lavoro sulla manovra mentre si infiamma il dibattito sugli 80 euro. Prima fonti di Palazzo Chigi poi gli stessi vicepremier assicurano che non ci sarà l’abolizione del bonus introdotto dal governo Renzi. “Si smentiscono alcuni titoli di giornali che parlano di ‘abolizione 80 euro per finanziare flat tax’ o ‘via gli 80 euro per gli sgravi fiscali'” hanno fatto sapere fonti del governo. A seguire sono ...

