Di Maio e Salvini assicurano | no aumento IVA | niente addio a 80 euro

'Non aboliamo gli 80 euro e non aumentiamo l'Iva' - Salvini e Di Maio - : Roma, 9 ago., askanews, - Il governo non intende cancellare il bonus di 80 euro introdotto dal governo Renzi per finanziare la Flat tax. In un'intervista al Sole 24 Ore, il ministro dell'Economia Tria aveva spiegato che il bonus,'per com'è stato costruito', 'crea complicazioni infinite, a partire dai molti contribuenti che l'anno dopo scoprono di …

Legge di Stabilità - aumento Iva?/ Ultime notizie : fisco e investimenti - Tria avvicina Di Maio e Salvini all'Ue : Legge di Stabilità, aumento Iva? Di Maio e Salvini non ci stanno, ma Tria ha un piano per avvicinare le posizioni di M5s e Lega all'Unione europea. Il piano del ministro dell'Economia(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 09:39:00 GMT)

Esclusivo! Maurizio Milani infiltrato a cena con Di Maio e Salvini : In questo momento sono a cena da solo al ristorante "I quattro orsi" di via Antonio Pigafetta a Roma. Entra Di Maio e fa: "Vedo che è solo come un cane delle Murge, posso sedermi qui con alcuni amici?"...

Rai - Anzaldi Pd 'Fico boccia Di Maio e Salvini su Foa e nomine tg' : ROMA - 'Il presidente della camera Roberto Fico boccia l'arroganza di Di Maio sulla Rai e indica due paletti ben precisi che il movimento 5 Stelle e la maggioranza farebbero bene a seguire: subito il ...

Marcello Foa - Dagospia : non sarà presidente Rai ma direttore di rete - accordo Salvini-Di Maio : Basta un flash, a Dagospia , per dar conto di quella che potrebbe essere la chiusura della partita relativa al nome di Marcello Foa . Pare essere definitivamente tramontata l'ipotesi di vederlo ...

[L'analisi] Perché Foa è più importante di Savona. La strana resistenza di Salvini contro Berlusconi e Di Maio : C'è qualcosa di incomprensibile nella vicenda di Marcello Foa presidente della Rai. Sin dall'inizio, basta rileggerne la storia. Salvini e Di Maio avevano trovato un accordo per le nomine su Fabrizio ...

MANOVRA & GOVERNO/ I conti che fanno saltare il patto Salvini-Di Maio : Lega e M5s hanno però linee contrapposte che faranno saltare il banco.. Oggi ci sarà un nuovo vertice per la messa a punto della Legge di bilancio.

Tav - Di Maio : “Fassino dice che se non la facciamo - siamo isolati? Conosciamo sue profezie. Salvini? Ci capiamo al volo” : “Piero Fassino dice che se non facciamo la Tav, l’Italia rischia di essere isolata? Lo dico con simpatia: le profezie di Piero Fassino le Conosciamo. Quindi, se fa questa dichiarazione, allora è la volta buona che l’Italia diventi il centro del mondo“. E’ la risposta ironica del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a una domanda di Elisabetta Fiorito durante “Ma cos’è questa ...

Di Maio : "Grandi opere - troveremo accordo con Salvini" : Luigi Di Maio è tranquillo: il governo è coeso e sulle grandi opere si troverà sicuramente un’intesa con l’altro vicepremier, Matteo Salvini. Nei giorni scorsi il ministro dell’Interno ha avuto un botta risposta a distanza con la collega Barbara Lezzi, titolare del dicastero per il Sud. Mentre il leader del Carroccio considera ad esempio la Tap un’opera strategica e che farà risparmiare i cittadini italiani, la ministra del Movimento 5 Stelle ...

Renzi prevede il futuro di Salvini e Di Maio : 'Falliranno tra pochi mesi' : È un Matteo Renzi senza peli sulla lingua quello intervistato ieri, 5 agosto, dal quotidiano "Il Messaggero". L'ex premier, costretto a dimettersi anche dalla segreteria del Pd dopo la sconfitta elettorale del 4 marzo scorso, risponde alle domande della giornalista Barbara Jerkov con la solita verve. Boccia senza appello il cosiddetto decreto dignità varato dal governo Conte su iniziativa del ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Condanna duramente ...

Alta tensione - sta succedendo tra Salvini e Di Maio. Salta tutto? : "Sulla Tav si va avanti e non si torna indietro". Il Tap? "Ridurrebbe del 10% il costo dell'energia per tutti gli italiani". L'imperativo categorico arriva da Matteo Salvini. Per il ministro dell'...