Di Maio | e la logica di Marcinelle applicata alla vita di tutti i giorni

(Di giovedì 9 agosto 2018) Tra i due litiganti, il terzo gode solo se è fuori. Se si ritrova in mezzo, suda. Come quando moglie e marito, nel mezzo di un litigio, si zittiscono, si girano lentamente verso di voi, amici in egual modo di entrambi, e vi pongono la domanda che meno vorreste al mondo: «E tu, da che parte stai?». Se siete fortunati, ve la cavate con una frase insignificante e innocua. Se no, inciampate come minimo in una gaffe. Il povero Luigi Diquesta volta è stato sfortunato. È tutta spiegata nella sua imbarazzata e mediana posizione, la frase sulla tragedia di. Nell’anniversario della tragedia della miniera belga (l’8 agosto 1956 morirono 262 persone, tra cui 136 italiani), il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha intoa non dimenticare che «è una tragedia dell’immigrazione, soprattutto ora che tanti vengono in Europa. Non dimentichiamo che ...