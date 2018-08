Di Maio | a Renzi non rispondo | gli hanno risposto italiani

Renzi contro Di Maio su Facebook : "Si è tenuto il vitalizio"/ Video - torna in campo : "Toccherà di nuovo a noi" : Renzi contro Di Maio su Facebook: "Si è tenuto vitalizio", Video. Il ritorno in campo col Pd: "Toccherà di nuovo a noi". Le ultime notizie.

Renzi contro Di Maio su Facebook : “Si è tenuto il vitalizio”/ Video - torna in campo : “Toccherà di nuovo a noi” : Renzi contro Di Maio su Facebook: “Si è tenuto il vitalizio”, Video. E prepara il ritorno in campo col Pd: “Toccherà di nuovo a noi”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 20:25:00 GMT)

Ilva - Di Maio : “Scelte a ferragosto - legge dirà cosa fare. Air Force Renzi? Simbolo del narcisismo di quel personaggio” : “Ilva? Ho chiesto all’Avvocatura di Stato un parere e la legge mi dirà cosa fare”. Sono le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, intervistato da Francesco Magnani a L’Aria che Tira Estate, su La7. E spiega: “Ho presentato agli avvocati dello Stato tutte le criticità e i dati e gli ho chiesto se questa gara si deve revocare oppure no. Giustamente Arcelor Mittal dice che sono pronti ...

Scuola - DL Dignità Di Maio nella bufera : ‘Peggio della Buona Scuola di Renzi’ : Continuano le polemiche riguardanti l’approvazione del Decreto Dignità, contestato a gran voce dall’opposizione: in modo particolare, per quanto riguarda la Scuola, il provvedimento messo a punto dall’esecutivo Conte viene considerato, addirittura, peggiore dell’odiatissima riforma Buona Scuola ideata dall’ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Il giudizio del vicepresidente del Consiglio regionale della ...

Renzi prevede il futuro di Salvini e Di Maio : 'Falliranno tra pochi mesi' : È un Matteo Renzi senza peli sulla lingua quello intervistato ieri, 5 agosto, dal quotidiano "Il Messaggero". L'ex premier, costretto a dimettersi anche dalla segreteria del Pd dopo la sconfitta elettorale del 4 marzo scorso, risponde alle domande della giornalista Barbara Jerkov con la solita verve. Boccia senza appello il cosiddetto decreto dignità varato dal governo Conte su iniziativa del ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Condanna duramente ...

Air Force Renzi - Di Maio : “Preso per esigenze narcisistiche - dismetteremo giocattolo”. Proteste in aula : “Buffone” : Bagarre in aula, al Senato, sull'Air Force Renzi. Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parla di un acquisto per "esigenze narcisistiche", scatenando le Proteste del Pd che urla "buffone" e "bugiardo". Nello scontro interviene la presidente Casellati per placare gli animi. E Di Maio conclude: "dismetteremo questo 'giocattolo’".Continua a leggere

Air Force Renzi - è bagarre al Senato. Il Pd : "Di Maio è buffone" : Fischi e urla da una parte, applausi dall'altra. L'Air Force Renzi - soprannome dell'Airbus di Stato preso in leasing dal governo presieduto dall'ex segretario Pd - scatena la bagarre in Aula al Senato (guarda il video).Tutto è iniziato con una domanda sul tema a Luigi Di Maio che rispondeva ai senatori durante il classico question time. Il ministro e vicepremier ha definito l'aereo "uno spreco multimilionario a danno dei cittadini italiani". ...

AirForce Renzi - è bagarre al Senato Il Pd : "Di Maio è buffone" : Fischi e urla da una parte, applausi dall'altra. L'Air Force Renzi - soprannome dell'Airbus di Stato preso in leasing dal governo presieduto dall'ex segretario Pd - scatena la bagarre in Aula al Senato (guarda il video).Tutto è iniziato con una domanda sul tema a Luigi Di Maio che rispondeva ai Senatori durante il classico question time. Il ministro e vicepremier ha definito l'aereo "uno spreco multimilionario a danno dei cittadini italiani". ...

Di Maio chiede a Renzi il conto dell'aereo : "150 milioni quasi tutti a beneficio degli arabi" : Con una lettera firmata dai ministri Toninelli e Trenta il Governo ha chiesto formalmente ai commissari Alitalia di...

Air Force Renzi - Di Maio : “Preso per soddisfare esigenze narcisistiche”. Scoppia la protesta in Senato : “Buffone - bugiardo” : Bagarre nell’aula del Senato sull’Airbus di Stato preso in leasing dal governo Renzi e il cui contratto l’attuale esecutivo ha deciso di rescindere. A scatenare la protesta sono state le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio, che rispondendo a una domanda nel corso del question time ha detto che l’apparecchio è “stato preso per soddisfare esigenze puramente narcisistiche, uno spreco multimilionario ai danni dei cittadini ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Saviano lavora per Salvini e Renzi sta con Di Maio : Occorre andare oltre le apparenze. Saviano lavora per Salvini. Renzi di fatto sta con Di Maio E la prossima crisi consoliderà il successo del governo. Ecco perché. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 06:01:00 GMT)GOVERNO NO-TAV?/ Sapelli: andrebbe fatta ma vinceranno i noSGOMBERO CAMPING RIVER/ La mossa di Salvini prepara il voto anticipato, di M. Bottarelli

Dl dignità - Padoan : “Va chiamato ‘decreto smantellamento’. Di Maio e l’Air Force Renzi? Demagogia che fa ridere” : “Decreto sul lavoro? Di Maio l’ha chiamato ‘di dignità’, io lo chiamerei ‘di smantellamento’, nel senso che smantella quello che c’è nel Paese”. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) dall’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che omaggia il suo successore e amico, Giovanni Tria, con i suoi auguri di buon lavoro. E contesta duramente il decreto di dignità: “Il Jobs Act, intanto, è stato introdotto in un periodo nel quale ...

Decreto Dignità - Renzi come Berlusconi : “È un decreto disoccupazione - Di Maio mette in difficoltà le imprese” : Matteo Renzi come Silvio Berlusconi. Il giudizio dell’ex premier e segretario Pd sul decreto Dignità del governo Conte è praticamente identico a quello del leader di Forza Italia, che lo aveva definito “un male per le imprese, i lavoratori e l’occupazione” e aveva detto che creerà “più disoccupati e più sfruttati“. Intervistato dal Sole 24 Ore, Renzi afferma che “lo chiamano Dignità ma è un decreto ...

Decreto dignità - Matteo Renzi : “Così Di Maio mette a rischio le imprese e i posti di lavoro” : Il senatore Matteo Renzi ha attaccato il vicepremier Di Maio: "Lo chiamano dignità ma è un Decreto disoccupazione. A me non interessa l'eredità del mio governo: a me interessano i posti di lavoro. E Di Maio mette in difficoltà le imprese creando incertezza".Continua a leggere