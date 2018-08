Di Maio | “A me la tragedia di Marcinelle insegna che non dobbiamo emigrare dall’Italia”

fanpage

: RT @RubinoMauro: #DiMaio 'la tragedia di #Marcinelle ci insegna che non bisognerebbe emigrare' come dire che la tragedia Di Maio vicepremie… - etta_1976 : RT @RubinoMauro: #DiMaio 'la tragedia di #Marcinelle ci insegna che non bisognerebbe emigrare' come dire che la tragedia Di Maio vicepremie… - fra_chiodi : RT @rrobe: 'La tragedia Di Marcinelle ci deve ricordare che non bisogna emigrare' - Luigi Di Maio - Mi sembrava così improbabile, mi semb… - david_purley : RT @rrobe: 'La tragedia Di Marcinelle ci deve ricordare che non bisogna emigrare' - Luigi Di Maio - Mi sembrava così improbabile, mi semb… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Diieri sera è intervenuto sulla strage di, dopo che il ministro Moavero aveva accostato i migranto di oggi agli italiani che emigravano nei secoli scorsi: "la riflessione che suscita in meè che non bisogna partire. Non bisognalavorare per non far piùi nostri giovani. Il mio pensiero va a loro quando penso a tragedie come questa".