Di Maio | A fine anno incentivi per assunzioni di over 35

Di Maio : incentivi a tutto lavoro tempo indeterminato a fine anno : Roma, 9 ago., askanews, - Il decreto dignità riduce la precarietà e raffora il lavoro a tempo indeterminatio. E' quanto ha ribadito il vice premier, Luigi Di Maio, intervenendo a radio Rtl ...

Conte - "stop contratto Airbus 340-500"/ Video - Air Force Renzi rottamato - Di Maio : "fine dell'Ancien Régime" : Conte rottama l'Air Force Renzi: “Uno spreco e un capriccio”. Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: “Bufale”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:35:00 GMT)

Conte annuncia stop contratto Airbus voluto da Renzi - Di Maio : fine dell'Ancien Régime : "E' la fine dell'Ancien Regime. Questo aereo è il simbolo dell'arroganza di potere di Renzi e di tutti quelli che lo hanno sostenuto, che gli italiani hanno mandato a casa il 4 marzo". Così Luigi Di ...

Luigi Di Maio - l'ultima pagliacciata : brindava in piazza per i vitalizi - che fine fanno quei milioni : brindavano in piazza, Luigi Di Maio e i grillini. Ma ora si scopre che i 43 milioni di risparmio annuo , briciole, nell'economia di uno Stato, con il taglio dei vitalizi dei deputati non verranno utilizzati per 'finanziare i diritti', come pomposamente annunciato qualche giorno fa dai 5 Stelle, ma semplicemente ...

Dal regime Di Maio alla fine dei Maya : Stiamo assistendo a vere prove di regime. Un regime è anche una democrazia autoritaria, non necessariamente una dittatura. Non ancora, almeno.Le due forze politiche, Lega e Cinque Stelle, sono ai ferri corti, ma saldate da un patto scellerato: i Cinque stelle hanno scatenato il loro attacco stalinista contro i "grassi borghesi" con le loro pensioni proporzionate al merito (considerato un crimine) mentre Salvini brucia le sue munizioni ...

Alla fine Di Maio cede sui voucher : Stretto dal pressing della Lega, Di Maio Alla fine cede. Quella che doveva essere una delle punte di diamante della lotta Alla precarietà, cioè l'abolizione dei voucher, si infrange contro il realismo dell'alleanza di governo, che impone al leader 5 Stelle di fare un passo indietro. "Se i voucher possono servire a settori come l'agricoltura e il turismo, per specifiche competenze, allora ben vengano", sono le parole con cui il ...

'Nuova finestra per andare in pensione con 41 anni d'anzianità' - Di Maio - : L'ha annunciata il ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, nelle comunicazioni, al Senato, sugli indirizzi generali della politica dei suoi Dicasteri. ...

Pensioni - Di Maio : "Quota 100? Valutiamo". E lancia una nuova finestra : Il vicepremier: "Valutiamo possibili combinazioni, non tutte sono convenienti". E annuncia nuovo canali di uscita più equi e agevoli, oltre alla finestra con 41 anni di anzianità

Pensioni - Di Maio : nuova finestra per chi ha 41 anni d'anzianità : Roma, 11 lug., askanews, - Una nuova finestra per andare in pensione 'per chi ha 41 anni d'anzianità', a prescindere dall'età anagrafica. L'ha annunciata il ministro dello sviluppo economico e del ...

Fraccaro : “Senza vitalizi fine della casta”/ Ex parlamentari minacciano azione - Di Maio : "mondo alla rovescia" : Riccardo Fraccaro: “Senza vitalizi fine della casta”. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha affrontato anche il tema migranti: “C'è sintonia tra M5s e Lega. E su Lanzalone...”(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:12:00 GMT)

Vitalizi : Di Maio - ex parlamentari si ravvedano - accettino fine era privilegi : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Ho saputo che gli ex parlamentari minacciano un’azione civile e amministrativa contro i nostri in ufficio di presidenza alla Camera perché gli stiamo togliendo il privilegio del Vitalizio. è il mondo alla rovescia”. Ad affermarlo in una nota è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio.“è il popolo italiano – aggiunge – che dovrebbe fare una class action ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 giugno : L’avvocato-consulente a fine aprile si muoveva per concordare incarichi per Human Technopole e diceva : “Mi manda Di Maio” : Lanzalone in missione a Chigi: “Sono del comitato nomine 5S” A fine aprile, in epoca Gentiloni, l’avvocato va dal governo a chiedere di concordare incarichi per Human Technopole. Ma viene ignorato di Carlo Tecce Tor di Balle di Marco Travaglio Siccome siamo abituati a dare tutte le notizie e a ricevere lezioni dai giornali che ne danno soltanto qualcuna, quelle che fanno comodo agli amici e agli amici degli amici, ieri abbiamo cercato ...