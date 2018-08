“Devi lasciarli” Meghan Markle | la triste “novità” che non ti aspetti Una faccenda

caffeinamagazine

(Di giovedì 9 agosto 2018) È di sicuro la donna più ammirata (e invidiata) del mondo. Da quando, il 19 maggio 2018,ha sposato il principe Harry, tutti gli occhi sono puntati su di lei. Anzi, a dire la verità, già da prima. La ex attrice di Suits si è accaparrata uno degli scapoli più desiderati al mondo e ovviamente ne paga le conseguenze… Anche noi ci siamo dovute mettere il cuore in pace: Harry ha giurato amore eterno a un’altra e non ha scelto noi. Facciamocene una ragione. Tra l’altro, la donna che Harry ha scelto, è una spendacciona che, da quando i due sono fidanzati ha speso quasi un milione di euro in vestiti e simili. Noi avremmo speso molto meno e forse, se Harry lo avesse saputo prima, avrebbe fatto una scelta diversa. A ogni modo,, nonostante le invidie (anche dei familiari), ha festeggiato il primo compleanno da duchessa del Sussex: il 4 agosto ha compiuto 37 anni e ha ...