leggioggi

: Decreto armonizzazione Reg. UE Privacy: tutela Whistleblowing e moratoria sanzioni... - LeggiOggi_it : Decreto armonizzazione Reg. UE Privacy: tutela Whistleblowing e moratoria sanzioni... - ryadel_com : #Privacy - Decreto di Adeguamento #GDPR Approvato dal Governo. Esenzione di 8 mesi per le imprese, semplificazione… - Avv_APiccinini : RT @RoccoPanettaIT: Un mio articolo a caldo sul decreto di armonizzazione ex #GDPR #privacy @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT @meobaldo @Pane… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Ildilegislativa interna alle innovazioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018 recepisce i pareri favorevoli espressi, con condizioni e osservazioni, sia dalle Commissioni speciali della Camera e del Senato per l’esame degli atti del Governo (il cui esame si è concluso il 20 giugno scorso), sia dal Garante della protezione dei dati personali (parere del 22 maggio 2018). Rispetto alla formulazione originaria dello schema di DLgs., si segnala la modifica dell’art. 2-quinquies del Codice, in materia di consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione (si tratta, ad esempio, così come precisato nella Relazione illustrativa, dei trattamenti di dati conseguenti all’iscrizione a social network o a servizi di messaggistica). Viene, in particolare, sostituito il riferimento dei 16 anni prima previsto con ...