Decollo rapido per i caccia intercettori della Difesa Aerea Nazionale

(Di giovedì 9 agosto 2018) Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli daF-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme per ladello spazio aereo, hanno compiuto un intervento su ordine diimmediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare un velivolo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo. Poco prima delle 13.00 due F-2000 Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle sono decollati per intercettare un velivolo CESSNA 650 di nazionalità francese che era decollato da Parigi ed era diretto in Grecia. Dopo pochi minuti dal, i duehanno raggiunto l’aereo francese. Dopo aver accertato visivamente che non ci fossero condizioni di emergenza, i due F-2000 hanno comunque scortato il velivolo fino al confine dello spazio aereoe successivamente hanno ...