David Schwimmer di Friends in Will And Grace 10 | arriva Ross Geller nel cast del revival

Will & Grace incontra Friends : David Schwimmer sarà in più episodi della nuova stagione : NBC riunisce due delle sue comedy più famose. Senza immaginare fantasiosi reboot o complicati crossover, NBC ha preparato il colpo per rendere ancora più interessante la decima stagione di Will & Grace o la seconda stagione del revival a seconda di come vogliamo contare la serie: l'ex Ross di Friends David Schwimmer arriva in Will & Grace.E non sarà la classica guest star di passaggio in poche scene di un episodio. Secondo quanto ...

