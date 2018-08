ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (D’Annunzio e quel “Folle volo” su Vienna: cent’anni dopo l’Italia (dal Vittoriale in giù) celebra l’… - Noovyis : Un nuovo post (D’Annunzio e quel “Folle volo” su Vienna: cent’anni dopo l’Italia (dal Vittoriale in giù) celebra l’… - FQMagazineit : D’Annunzio e quel “Folle volo” su Vienna: cent’anni dopo l’Italia (dal Vittoriale in giù) celebra l’impresa del poe… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Con la sua inconfondibile prosa, annunciò: “Il destino si volge. Si volge verso noi con una certezza di ferro”. Ricorrono oggiesatti dal Volo sudi Gabriele, la più grande prodezza dello scrittore e bon vivant pescarese“la beffa di Buccari” e prima dila di Fiume. E l’Italia lo celebra, da Padova a Roma, passando per Casale Monferrato. A Gardone Riviera, indegli Italiani” dove il Vate trascorse l’ultima parte della sua vita, l’alzabandiera alla presenza di militari in alta uniforme e divise storiche, per proseguire poi con il sorvolo di tre aerei d’epoca che lanceranno volantini. A Pescara invece l’associazione Fly Story ha deciso di rispettare filologicamente l’anniversario: partiranno undici velivoli verso la capitale austriaca, tutti conformi alla tecnologia di un secolo fa. “Viennesi! Imparate a conoscere gli ...