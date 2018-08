Daisy | un lancio oltre la paura | La maglia azzurra cura tutto  

Europei - Daisy Osakue conquista la finale : “In quel lancio rabbia e felicità. Non mi importa quello che è successo” : Daisy Osakue è in finale nel disco agli Europei di atletica di Berlino. L’azzurra, che dieci giorni fa a Moncalieri era stata ferita a un occhio da un uovo lanciato da un’auto in corsa, dopo avere rischiato di non partecipare alla rassegna continentale è ora approdata tra le migliori d’Europa grazie a un secondo lancio da 58,73, misura che soddisfa il 58,50 richiesto per il pass diretto alla finale. Dopo un primo lancio nullo che ha colpito la ...

Daisy Osakue - l’atleta ferita a un occhio dal lancio di un uovo - va alla finale del disco agli Europei : Sarà in finale agli Europei Daisy Osakue, la discobola torinese aggredita il 30 luglio scorso a Moncalieri, che stamattina esordiva a Berlino. Primo lancio nullo, secondo a un metro dal record personale: un 58,73 che vale la qualificazione diretta. «Un sogno» dice la 22 enne. «La ciliegina sulla torta che mi serviva per dimenticare questo episodio....

Atletica : Daisy Osakue si qualifica per la finale lancio del disco ai Campionati europei : La discobola italiana Daisy Osakue lanciando al secondo lancio a 58,73 metri si è qualificata per la finale del lancio del disco dei Campionati europei di Atletica leggera di Berlino. Per la 22enne azzurra qualche minuto d'attesa in pedana: il suo lancio inizialmente sembrava fosse nullo, come lo era stato il primo.

La rivincita di Daisy Osakue Capolavoro al secondo lancio : è già in finale del disco : L’azzurra raggiunge il suo obiettivo con 58,73 m dopo le traversie che avevano preceduto la sua avventura in terra tedesca

Europei - Daisy Osakue sarà in gara nel lancio del disco : Daisy Osakue può andare agli Europei di atletica che si aprono lunedì a Berlino. Una buona notizia per la discobola azzurra colpita a un occhio da un uovo lanciato da una macchina con tre giovani a bordo a Moncalieri nella notte tra il 29 e il 30 luglio. L’atleta italiana è stata visitata oggi all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI a Roma e sarà regolarmente in squadra a Berlino secondo quanto riporta il sito della Fidal, ...

Federico De Pasquali - il ragazzo che guidava l'auto da cui è partito il lancio di uova a Daisy : "Il razzismo non c'entra" : Il razzismo non c'entra, assicura Federico De Pasquali, il ragazzo che guidava l'auto da cui è partito il lancio di uova a Daisy Osakue. "Non sapevamo cosa fare. L'abbiamo sentito dire in giro e lo abbiamo fatto anche noi. Adesso vorrei solo chiedere scusa a Daisy", dichiara il giovane in un'intervista su La Stampa a firma Massimiliano Peggio."Ci siamo resi conto di tutto solo il giorno dopo, quando abbiamo sentito la notizia mentre ...

Presi gli autori del lancio di uova contro Daisy Osakue - confessano sette episodi : "Solo goliardia". L'ammissione di colpevolezza avviene sotto gli occhi dell'avvocato scelto da un 19enne reo confesso del...

Chi è Daisy Osakue - la promessa dell'Italia nel lancio del disco : Nata a Torino il 16 gennaio 1996, ha sempre avuto lo sport nel sangue. Merito dei genitori nigeriani, con il papà lottatore di judo e la madre giocatrice di pallamano . Lei invece è cresciuta col ...

Chi è Daisy Osakue - promessa azzurra del lancio del disco - : Se a Berlino l'atleta nata da genitori nigeriani non gareggiasse, sarebbe una grave perdita per la squadra azzurra. Sua la migliore quarta prestazione italiana di sempre nel disco donne

