Daisy Osakue in finale disco con 58 | 73

Atletica - Europei 2018 : Daisy Osakue vola in finale nel disco - che risposta dopo l’episodio di violenza : Daisy Osakue vola in finale nel lancio del disco agli Europei 2018 di Atletica leggera superando la norma di qualifica fissata a 58.50. L’azzurra ha piazzato un buon 58.73 in occasione del secondo tentativo e ha così agguantato l’accesso all’atto conclusivo della rassegna continentale, entrando di diritto tra le migliori 12 del Vecchio Continente. La 22enne non è arrivata lontana dal suo personale (59.72 siglato ad aprile) e ha ...

La rivincita di Daisy Osakue Capolavoro al secondo lancio : è già in finale del disco : L’azzurra raggiunge il suo obiettivo con 58,73 m dopo le traversie che avevano preceduto la sua avventura in terra tedesca

Europei di atletica : ancora minacce di morte a Daisy Osakue : La discobola è stata ancora una volta destinataria di insulti e minacce a sfondo razzista.Continua a leggere

Matteo Salvini - lettera a Pierluigi Battista del Corriere : 'Così ho dato la mia solidarietà a Daisy Osakue' : 'Lei che è così prodigo di consigli, cosa le costa rileggere le agenzie di stampa e il suo stesso giornale prima d'accusarmi d'aver ignorato Daisy Osakue ?'. Inizia così la lettera di Matteo Salvini a ...

Hater scatenati contro Daisy Osakue. E lei si sfoga : mi avete stufato : L'hanno accusata di avere parlato soltanto per avere 'cinque minuti di fama', l'hanno insultata e l'hanno minacciata. Anche di morte. Daisy Osakue non ci sta e da Berlino torna a parlare dell'...

Daisy Osakue contro hater : "basta insulti - sono italiana"/ Razzismo - l'atleta è stata minacciata di morte : Daisy Osakue contro hater: "basta insulti, sono italiana". l'atleta, aggredita con il lancio di un uovo, si è sfogata su Facebook: "stufa di minacce di morte"(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 17:25:00 GMT)

Daisy Osakue contro gli haters : "Basta insulti - sono un'italiana" : "Mi sono stufata delle minacce di morte a me e alla mia famiglia, semplicemente perché ho fatto notare che dei cretini mi hanno lesionato la cornea", così Daisy Osakue risponde agli 'hater' che in questi giorni l'hanno accusata di avere strumentalizzato l'aggressione di cui è stata vittima. E che hanno riempito il suo profilo Facebook di insulti. "Andrebbe squalificata", "ti auguro una vita di stenti": sono solo alcune delle ...

Dieci italiani da tenere d'occhio agli Europei di atletica - una è Daisy Osakue - : All'improvviso, la maratona di ricucitura da parte del commissari tecnico Stefano Baldini dei vari brandelli dell'atletica leggera italiana, ha fatto rialzare la testa allo sport principe. Che si presenta agli Europei con almeno 10 motivi per essere fiducioso. A Berlino, dove si svolgeranno le gare di atletica, dal 6 al 12 agosto, gareggeranno circa 1.500 atleti. In ...

Daisy Osakue - cosa ci dice la sua vicenda sulla verità. E sulla sua rappresentazione : La verità è sempre rivoluzionaria, come scriveva Antonio Gramsci. Ma (come le rivoluzioni) è merce sempre più rara in Italia. La possibilità di diffusione infinita dei più vari messaggi da parte di chiunque attraverso i social network ha portato alla ribalta una verità che era tuttavia antica quanto il mondo: la realtà fattuale e la sua rappresentazione alla opinione pubblica sono due cose ben distinte e per lo più inconciliabili. Il caso ...

La fake news su Daisy Osakue La verità su chi l'ha alimentata : La fake su Daisy Osakue. Come si è “montata” passo passo. E la “speciale” classica dei migliori propalatori della #fakeDaisyOsakueattaccata dai razzisti Segui su affaritaliani.it