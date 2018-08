Daisy Osakue in finale agli Europei di atletica | perché tutta l’Italia deve tifare per lei

fanpage

(Di giovedì 9 agosto 2018) Sabato prossimosarà di nuovo in pedana per ladel lancio del discodidi Berlino. La 22enne torinese della Sisport ha rischiato di non partecipare alle gare per un uovo tiratole da un'auto in corsa che le aveva causato lesioni all'occhio sinistro. "In quel lancio ci sono mesi e mesi di allenamento, rabbia e felicità. Sono felicissima non mi importa quello che è successo prima, ora si guarda solo avanti e speriamo di divertirci anche in".