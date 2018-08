Daisy entra nella finale del disco agli Europei Sono felicissima | non m' importa di

huffingtonpost

(Di giovedì 9 agosto 2018) L'azzurraOsakue si è qualificata per ladel lancio deldi atletica in corso a Berlino. La 22enne torinese, dopo un primo tentativo nullo, ha ottenuto il pass con la misura di 58,73. Laè in programma sabato.", non m'ciò che è successo prima (la 22enne torinese di origini nigeriane si lascia definitivamente alle spalle l'aggressione subita dieci giorni fa a Moncalieri, dove era stata ferita a un occhio da un uovo lanciato da un'auto in corsa). Adessoin. Non so che dire, ho ancora i brividi. Non mi sarei mai aspettata dire incon la Q maiuscola che significa aver fatto il minimo per lae quindi non aspettare con le ansie il secondo gruppo". CosìOsakuemixed zone dell'Olympiastadion di Berlino al termine della qualificazione del lancio del...