Da ‘isole energetiche’ agli impianti di cogenerazione ad impatto zero

(Di giovedì 9 agosto 2018) Dalle “isole energetiche” autosufficienti ai minidi “micro-” energetica aambientale quasi. Graded, societa’ napoletana attiva da 60 anni nel mercato della progettazione, realizzazione, installazione e gestione ditecnologici, diindustriale e di produzione di energia da fonti rinnovabili, gestita in seconda generazione da Vito Grassi e dal fratello Federico, scommette su nuovi progetti di ricerca. Cinque per l’esattezza, per un investimento complessivo che supera i 3,2 milioni di euro e una partecipazione, per ciascun progetto, che va dal 4 al 14 per cento dei costi complessivi. E’ focalizzato sullo studio delle “isole energetiche”, sistemi autosufficienti basati su fonti rinnovabili, il progetto “Rays”, che sara’ realizzato all’interno del programma ...