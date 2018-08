Da inizio anno meno entrate illegali a confini svizzeri

Le Borse mondiali torneranno sui massimi di inizio anno grazie al traino Usa : Tale quadro è confermato dalle stime del Fondo Monetario Internazionale che si attende una crescita dell'economia mondiale al 3,9% sia per il 2018 che per il 2019, in linea con le stime presentate lo ...

Mercato auto - a luglio in Italia vendite in recupero : +4 - 42%. Da inizio anno -0 - 74% : TORINO - Torna a crescere il Mercato Italiano dell' auto dopo il calo del 7,25% di giugno. Le immatricolazioni a luglio sono 152.393, il 4,42% in più dello stesso mese del 2017....

Carceri : due morti in in un giorno - 30 suicidi dall'inizio dell'anno : La denuncia del Garante per i detenuti. Gli ultimi due episodi a La Spezia e Viterbo: morti due stranieri che una settimana si erano impiccati nelle loro celle

Scuola : Zaia a ministro Bussetti - Veneto senza maestre - a rischio inizio anno scolastico : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - “Il regolare inizio del prossimo anno scolastico in Veneto è a fortissimo rischio”. Lo scrive il presidente della Regione Veneto Luca Zaia al ministro per l’Istruzione Marco Bussetti, segnalando la situazione di emergenza nella quale versa la Scuola primaria in Veneto

Scuola : Zaia a ministro Bussetti - Veneto senza maestre - a rischio inizio anno scolastico : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – ‘Il regolare inizio del prossimo anno scolastico in Veneto è a fortissimo rischio”. Lo scrive il presidente della Regione Veneto Luca Zaia al ministro per l’Istruzione Marco Bussetti, segnalando la situazione di emergenza nella quale versa la Scuola primaria in Veneto a causa della carenza di insegnanti.Tre i fattori che penalizzano l’organico nelle scuole elementari della ...

Incendi : in Italia 3.800 ettari in fiamme da inizio anno : Finora, si registra un netto calo degli Incendi in Italia rispetto allo scorso anno, da record per i roghi: secondo i dati dell’European Forest Fire Information System della Commissione Europea, dall’inizio dell’anno al 23 luglio nel nostro Paese sono andati in fiamme 3.859 ettari di terreni, pari a 5.400 campi da calcio. La cifra è inferiore di 17 volte rispetto allo stesso periodo del 2017, quando erano stati ridotti in ...

Anno 2036 - l’inizio della fine della benzina : Il picco della domanda di petrolio si sarà attorno al 2036, poi la domanda scemerà inesorabilmente. È la stima della società di ricerche sull’energia Wood Mackenzie, riportata dal Financial Times. I veicoli elettrici avrAnno un ruolo nella progressiva discesa della domanda a partire in particolare dagli anni ’30 di questo secolo quando, secondo la consulting britannica, gli elettrici e i robotaxi conquisterAnno larghe fette di ...

Mercato immobiliare - compravendite in crescita a inizio anno : Teleborsa, - L'andamento dell'indice destagionalizzato delle compravendite conferma un recupero del Mercato immobiliare . Il Mercato ha iniziato la sua ripresa in modo più regolare dal 2° trimestre ...

Pena di morte - 34enne giustiziano in Texas : è 8° da inizio anno : Pena di morte, 34enne giustiziano in Texas: è 8° da inizio anno Pena di morte, 34enne giustiziano in Texas: è 8° da inizio anno Continua a leggere L'articolo Pena di morte, 34enne giustiziano in Texas: è 8° da inizio anno proviene da NewsGo.

Maltempo - Coldiretti : “Da inizio anno oltre mezzo miliardo di danni” : Quello che si è abbattuto ieri in alcune zone del Mugello, dove secondo l’allerta gialla i temporali dovevano arrivare solo oggi, è stato un vero e proprio nubifragio con tromba d’aria e grandinate, che ha colpito duramente anche le coltivazioni di mais e vigneti con aziende agricole allagate e tetti scoperchiati. A fare le spese sono state soprattutto le coltivazioni di ortaggi. La grandine ha colpito duro anche sulla frutta con ...

ALITALIA/ Perso più di un milione al giorno dall'inizio dell'anno : I dati di ALITALIA non lasciano ben sperare sulla restituzione del prestito ponte: da inizio anno la compagnia ha Perso più di un milione al giorno.

VELVET COLLECTION/ Anticipazioni 13 luglio : inizio senza "botto" per lo spin-off. Gli ascolti saliranno? : VELVET COLLECTION torna in onda oggi, venerdì 13 luglio, in prima serata su Raiuno. Le Anticipazioni della seconda puntata: Ana parte mentre Clara e Sergio...(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:00:00 GMT)

Debito pubblico - a maggio nuovo record : 2.327 miliardi di euro. È aumentato di 41 miliardi da inizio anno : nuovo record per il Debito pubblico italiano. A maggio il Debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 14,6 miliardi rispetto al mese precedente toccando i 2.327,4 miliardi. Cioè 41 in più rispetto a gennaio e 25 in più rispetto a marzo, il mese delle elezioni politiche. L’incremento mese su mese, si legge nel Bollettino della Banca d’Italia, è dovuto al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (7,6 miliardi) e all’aumento delle ...

Eurozona : Draghi - fondamentali economia rimangono solidi nonostante rallentamento a inizio anno : "L'economia dell'area dell'euro è cresciuta dello 0,4% durante il primo trimestre del 2018, segnando cinque anni di espansione economica continua. I fondamentali economici sottostanti rimangono solidi, ...