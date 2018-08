Courtois | Real miglior club al mondo

Real Madrid - Courtois : 'Fin da bambino sognavo di venire qui. Finalmente sono uno dei vostri' : Arrivare nel miglior club del mondo è una gioia immensa ma anche una grande responsabilità. Il mio lavoro è sempre fatto nel miglior modo possibile per perfezionarmi giorno dopo giorno, ho sempre ...

Real Madrid - Courtois : 'È un sogno'. E Perez : 'È il migliore al mondo' : E le 4 Champions vinte in 5 anni dimostrano cosa significa questa squadra nel mondo. Il Real - ha aggiunto - è un esempio per tutti e continueremo a lavorare intensamente per essere all'altezza dei ...

Florentino alla presentazione di Courtois : 'Il Real continuerà a vincere' : 'Il Real Madrid vuole continuare sulla strada del successo e rimanere fedele alla sua storia. La strategia di una squadra con i migliori giocatori del mondo e della nostra 'canterà. Le quattro ...

Real Madrid - Courtois si presenta : 'Giocare per questo club era il mio sogno da bambino' : La strategia è quella di avere una squadra che abbia i migliori giocatori al mondo, della Spagna con l'aiuto della cantera che deve darci ancora tante soddisfazioni. Negli Stati Uniti avete visto il ...

Real Madrid - Keylor Navas non teme Courtois : "Io via? Neanche morto" : L'arrivo di Thibaut Courtois al Real Madrid non spaventa Keylor Navas. L'ufficialità dell'acquisto del portiere belga non preoccupa il numero uno costaricense, prelevato nell'estate 2014 dal Levante ...

