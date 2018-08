“Cosa?” Reazione a catena La gaffe su Fabrizio De André è ‘horror’ 

caffeinamagazine

: Dunque lunedì è successa/ho fatto una cosa importante che temevo/desideravo da parecchio, per fortuna è andata bene… - _damn_sherlock_ : Dunque lunedì è successa/ho fatto una cosa importante che temevo/desideravo da parecchio, per fortuna è andata bene… - giovann9999 : @Rominab_83 Anche una stronzata può e diventare collaterale per l altra persona. Sinceramente ora andrea non sta tu… - BrunaGueze : RT @Asiablog_it: «Questa è probabilmente la cosa più eccezionale che abbia mai visto»: la reazione di un uomo a un incontro ravvicinato con… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Figuraccia in diretta delle Cha Cha Cha, le tre ragazze campionesse di ‘’’’, la trasmissione in onda nel preservare di Rai 1 condotta da Gabriele Corsi. La domanda aveva a che fare con uno dei maggiori cantautori italiani, ovveroDe Andrea. Si parlava del cantante e per collegarlo prima alla parole “canzone” e poi a “genovese” durante la fase finale del gioco, le tre ragazze hanno usato prima il presente e poi il futuro. “De Andrè sarà genovese?”, si è chiesta una delle concorrenti lasciando il pubblico a casa e in studio senza parole. Anche il conduttore è sprofondato nel più totale imbarazzo e se l’è cavata con un “sorvoliamo” per mettersi alle spalle un momento piuttosto incredibile. Lein realtà sono due. Le componenti del trio ‘’Cha cha cha’’ non sapevano cheDe Andrè fosse ...