Corte d' appello Figc | terminata udienza Parma-Calaiò contro le sanzioni inflitte dal

La Corte d'Appello di Firenze : "Consob sapeva del crac Etruria già a fine 2013" : La Consob sapeva fin dal dicembre del 2013 della gravissima situazione in cui si trovava Banca Etruria, grazie ai documenti e alle informazioni ricevute da Bankitalia, e dunque le sanzioni comminate ad amministratori e sindaci per le supposte mancate informazioni contenute nel prospetto dell'aumento di capitale di fine 2013 sono frutto di un procedimento avviato tardivamente. Con questa motivazione la Corte d'Appello di Firenze ha annullato ...

Corte federale d appello dà ragione al Novara ripescata in serie B con il Catania : ROMA - Nella stagione 2018-'19 Novara e Catania giocheranno in serie B al posto di Bari e Cesena. E' l'effetto della sentenza della Corte federale d'appello che ha respinto i ricorsi di Siena, Pro ...

Serie B - festa per Novara e Catania : la Corte Federale d’Appello ufficializza il ripescaggio : Dopo la mancata iscrizione di Bari e Cesena al prossimo campionato di Serie B, a prenderne il posto saranno Novara e Catania Sono Novara e Catania le società ripescate in Serie B dopo la mancata iscrizione di Bari e Cesena, ad ufficializzarlo è la stessa FIGC con un comunicato della Corte Federale d’Appello. Manca adesso da decifrare la posizione dell’Avellino, che potrebbe dire addio alla Serie cadetta nel caso in cui il Tar ...

Sanità : epatite da sangue infetto nel ’74 - la Corte d’Appello condanna il ministero : Lo Stato dovrà pagare 180 mila euro ad una donna di Napoli che, nel 1974, si ammalò di epatite C in seguito a una trasfusione di sangue infetto. È quanto stabilito dalla Corte di Appello di Napoli che, confermando la sentenza di primo grado, condanna il ministero della Salute al risarcimento della somma (con sentenza 3680/2018). “La donna – ricorda in una nota il suo legale, Maurizio Albachiara – venne ricoverata presso ...

Rifiutò la chemioterapia - Corte d'Appello : genitori a processo : Una ragazza che muore di leucemia linfoblastica acuta a 18 anni, una dolorosa vicenda giudiziaria che da tre anni si trascina per le scelte che portarono a quell'esito, su tutte il rifiuto della ...

Ruby bis - Corte d'appello : ''Attività di escort in contrasto con la dignità umana'' : Lo scrivono i giudici che hanno condannato, riducendo lievemente le pene, Emilio Fede e Nicole Minetti per il caso Ruby bis, respingendo la questione di illegittimità costituzionale della legge Merlin posta dalle difese

Omicidio Raffaella Presta - Francesco Rosi in Corte d'Assise d'Appello : Omicidio Raffaella Presta, Francesco Rosi in Corte d'Assise d'Appello. Francesco Rosi , l'ex agente immobiliare reo confesso per l'Omicidio della moglie Raffaella Presta e condannato a trent'anni di ...

Brasile - Corte d’Appello ordina scarcerazione dell’ex presidente Lula. Giudice federale si oppone : tutto bloccato : Scarcerate l’ex presidente Luis Inacio Lula da Silva. È quanto ordinato da una Corte d’Appello brasiliana in merito alla posizione dell’ex capo di Stato, in carcere da aprile per corruzione. Lula potrebbe essere liberato nelle prossime ore poiché la decisione dei giudici stabilisce che la liberazione debba avvenire “secondo il regime d’urgenza nella data di oggi, presentando questo ordine a qualsiasi autorità di polizia ...

