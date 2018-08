Conte traccia le linee guida per l' autunno

Motocross - GP Ottobiano 2018 : Tony Cairoli spera nel tracciato di casa per fermare l’inContenibile Jeffrey Herlings : Tony Cairoli ha iniziato a rendersi conto che no, Jeffrey Herlings quest’anno non scherza affatto. L’olandese sta sbriciolando ogni record e ogni avversario e per il nostro portacolori c’è un solo e chiaro obiettivo: spezzare l’egemonia del giovane olandese sin da subito, altrimenti il Mondiale MXGP 2018 si può già ampiamente definire chiuso. Dopo l’ennesima vittoria di Herlings nel Gran Premio di Francia di Saint ...