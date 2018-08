Consiglio Regionale | Calenda porta in aula la luce della memoria di Marcinelle

Pino Cabras - M5S - : «La giunta Pigliaru ritiri la legge urbanistica e lasci al prossimo Consiglio Regionale il compito di varare una norma ... : ... e l'integrazione della pianificazione territoriale con i sistemi di mobilità sostenibile.» «A questo punto, il Movimento Cinquestelle si augura che, come già importanti soggetti della politica, dell'...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Esodati esclusi - l’iniziativa del Consiglio Regionale della Liguria (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 agosto. Esodati esclusi, l’iniziativa del Consiglio regionale della Liguria. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 05:57:00 GMT)

Integrazione aziende sanitarie catanzaresi - Bova : 'Se ne discuta in Consiglio regionale' : Da allora, la proposta non è stata inserita nella discussione politica delle Commissioni del Consiglio regionale. 'La richiesta del sindaco Abramo in merito all'immediata calendarizzazione della ...

Daisy Osakue andrà agli Europei di atletica/ Ultime notizie : Lega porta uova in Consiglio Regionale Liguria : Daisy Osakue, aggressori identificati: “Era un gioco”, ha dichiarato uno dei tre ragazzi. Ultime notizie: andrà agli Europei, non ci sono problemi di doping per le cure all'occhio(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 15:30:00 GMT)

Il Consiglio Regionale ha approvato provvedimenti urgenti per l'impiantistica sportiva e l'abbattimento dei costi delle trasferte nelle ... : Roberto Desini , Pds, ha affermato che questo «disegno di legge certifica la morte della politica» perché cerca di ovviare alla non applicazione della legge di una anno fa, che riconosceva al Coni i ...

Il Consiglio ha approvato il Collegato alla Legge Stabilita' Regionale per l'anno 2018 - Salernonotizie.it : In funzione del piano di ristrutturazione, la Regione riconosce alla Fondazione IDIS Città della Scienza un contributo ordinario di euro 1.000.000,00 nell'esercizio 2018 e di euro 3.000.000,00 negli ...

Mozione Sanità Consiglio Regionale. Di Lucente : E' indispensabile che il Presidente Toma venga nominato commissario ad acta : I fatti di cronaca dei giorni scorsi lo ricordano in maniera drammatica! Il danno ai molisani e alla nostra Regione è enorme, stretta com'è nelle morse di un Piano di rientro che impone di anteporre ...

Senologia di Isernia a rischio - la protesta in Consiglio Regionale : il governatore pronto per un tavolo tecnico : Il grido del Comitato per la salvaguardia del Reparto del Veneziale di Isernia è giunto a palazzo D'Aimmo e Toma si è detto disponibile ad impegnarsi per la positiva risoluzione della vicenda Isernia. ...

Ciconte ha lasciato il gruppo Pd in Consiglio regionale : 'Non possiamo continuare in questi termini - ha detto Ciconte a inizio seduta del consigliere - la mia storia politica mi impone di auto sospendermi dal Pd. Da anni non si riunisce il gruppo e da ...

Lombardia : Consiglio Regionale - lunedì e martedì la sessione di bilancio : Milano, 27 lug. (AdnKronos) - I provvedimenti finanziari del Rendiconto generale 2017 e dell’Assestamento 2018 andranno in Consiglio regionale lombardo per la votazione finale nella sessione di bilancio convocata dal presidente Alessandro Fermi per lunedì 30 e martedì 31 luglio dalle ore 10 alle ore

Lombardia : Consiglio Regionale - lunedì e martedì la sessione di bilancio (2) : (AdnKronos) - Sull’Assestamento di bilancio sono stati presentati 155 emendamenti, la maggior parte dei quali sottoscritti da esponenti dei gruppi Movimento 5Stelle e Partito Democratico. Gli ordini del giorno depositati sono 107. Il Consiglio regionale lombardo si riunirà nuovamente in seduta ordin

Veneto : Pd - assurdo il Consiglio Regionale sulla Marmolada : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - “Per affrontare i problemi della Montagna bellunese ci sono già lo Statuto e la Legge 25, inoltre è stato fatto un referendum ad hoc. Basta trasferire le deleghe per le funzioni, non c’è bisogno di alcun Consiglio regionale puramente propagandistico”. È quanto afferma

