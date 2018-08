Comuni contro stop bando periferie in Milleproroghe

A Chiavari - in provincia di Genova - una gelateria espone un cartello contro i no-vax : "Siete un pericolo per la Comunità" : "Su Facebook ho 200 amici, i clienti della mia gelateria sono molti di più e allora ho deciso che raggiungevo più persone se appendevo un post nella mia vetrina": Matteo Spinola ha scritto una lettera ai "Free vax-no vax" e l'ha appesa sul vetro della sua Cremeria Spinola, a Chiavari. "Free vax-no vax, siete un pericolo per la comunità in cui vivete", scrive rivolgendosi a chi non fa vaccinare i figli dopo l'emendamento ...

Don Minutella contro Papa : caos a Cagliari/ Video - incontro con prete sComunicato : duro scontro nella diocesi : Don Minutella, caos a Cagliari per incontro con prete scomunicato. La diocesi avverte i fedeli ma vanno in 50 alla "messa" dell'ex sacerdote. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 19:47:00 GMT)

Dal Trentino a Kobane - l'incontro con la Comunità cristiana : ... tra autogoverno e dignità Leggi anche La rivoluzione delle donne, la via dell'emancipazione a Kobane Leggi anche Il sistema scolastico di Kobane, dove si impara 'la scienza delle donne' e la lingua ...

Padova - società di gestione rifiuti fallisce e in 56 Comuni scoppia il caos : il controllo pubblico è operativo solo sulla carta : controllo pubblico operativo solo sulla carta, e bloccato nella realtà dagli stessi sindaci. La matassa della gestione dei rifiuti nel Padovano diventa sempre più aggrovigliata. Dopo lo scandalo sul crac di Padova Tre, la srl pubblica fallita sotto il peso di almeno 30 milioni di debiti e anni di operazioni opache, i problemi non finiscono. Mentre le indagini della Procura di Rovigo si sono concluse con 10 indagati, i nodi aumentano e, come ...

Fiorentina - il Comunicato dopo la decisione del Tas sul Milan e l’amichevole contro il Real Vicenza : La Fiorentina ha deciso di commentare così la decisione del Tas di riammettere il Milan in Europa League: “In tutta questa vicenda la Fiorentina ha avuto un chiaro ruolo di spettatrice rispettosa delle decisioni che le Autorità competenti avrebbero preso. Teniamo inoltre a precisare che noi la partecipazione alle Coppe siamo abituati a guadagnarcela sul campo per meriti sportivi come del resto abbiamo fatto per tanti ...

Paolo Bargiggia contro il Comunicato di Sportmediaset.it : "Sono incazzato. Tutelerò la mia immagine nelle sedi competenti" : Paolo Bargiggia, il giornalista sportivo in forza a Mediaset dal 1994, non ci sta a passare per razzista. Dopo aver scritto un tweet sulla Francia durante i Mondiali di calcio ("Una nazionale completamente autoctona, un popolo di 4 milioni di abitanti, identitario, fiero e sovranista: la #Croazia, contro un melting pop di razze e religioni, dove il concetto di nazione e Patria é piuttosto relativo: la #Francia. #iostoconlacroazia", lo ...

Paolo Bargiggia contro il Comunicato di Sportmediaset.it : "Sono incazzato. Tutelerò la mia immagine nelle sedi competenti" : Paolo Bargiggia, il giornalista sportivo in forza a Mediaset dal 1994, non ci sta a passare per razzista. Dopo aver scritto un tweet sulla Francia durante i Mondiali di calcio ("Una nazionale completamente autoctona, un popolo di 4 milioni di abitanti, identitario, fiero e sovranista: la #Croazia, contro un melting pop di razze e religioni, dove il concetto di nazione e Patria é piuttosto relativo: la #Francia. #iostoconlacroazia", lo ...

AGCOM - esposto di Movimento Consumatori contro TIM e WIND per Comunicazione ingannevole : Teleborsa, - Dopo le diffide inviate a TIM e WIND a maggio scorso e la segnalazione all'Antitrust e all'AGCOM, Movimento Consumatori ha inviato un esposto all'AGCOM perché "i due operatori hanno ...

AGCOM - esposto di Movimento Consumatori contro TIM e WIND per Comunicazione ingannevole : Dopo le diffide inviate a TIM e WIND a maggio scorso e la segnalazione all'Antitrust e all'AGCOM, Movimento Consumatori ha inviato un esposto all'AGCOM perché "i due operatori hanno informato la ...

Milan - la Curva Sud contro Leonardo : pesantissimo Comunicato contro l’ex rossonero : Elliott sembra intenzionato a ripartire da figure con un passato al Milan, uno di questi potrebbe essere Leonardo, nelle ultime ore è arrivato però un pesantissimo comunicato da parte della Curva Sud: “Ai nuovi proprietari possiamo solo chiedere di guardare alla storia rossonera, non dimenticando quanto fatto da persone come Leonardo che ha saputo solo sputare su questi colori, come già ribadito nella nostra famosa coreografia ...

Forte scossa di terremoto al largo della Calabria : disposti controlli in numerosi Comuni : In riferimento al terremoto magnitudo ML 4.4 verificatosi al largo della costa tirrenica della Calabria alle 04:50 ad una profondità di 57 km, la Prefettura di Vibo Valentia ha disposto immediati monitoraggi da parte dei sindaci e Commissari dei Comuni rivieraschi, restando in costante contatto con Carabinieri, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Protezione Civile Regionale, Dipartimento Nazionale Protezione Civile, Prefetture di Reggio ...

Milano : controllo del vicinato - accordo prefettura-Comuni metropolitani (2) : (AdnKronos) - Sarà però vietato l'utilizzo di uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia statali e locali, alle forze armate o ad altri corpi dello Stato, ovvero che contengono riferimenti a partiti, movimenti politici

Milano : controllo del vicinato - accordo prefettura-Comuni metropolitani : Milano, 11 lug. (AdnKronos) - Un protocollo d'intesa per disciplinare le attività del controllo di vicinato e stabilire le modalità di azione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni normative. E' quello che verrà siglato domani mattina alle 11 alla prefettura di Milano, tra il prefetto Lucia

Esposto contro i Comuni che hanno patrocinato il Pride : c'è anche Cagliari - Sardiniapost.it : 'Non possiamo accettare conclude il deputato di Fdi che una parte politica utilizzi le risorse pubbliche per diffondere pratiche raccapriccianti e diseducative. Chiediamo che la magistratura ...