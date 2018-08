Codice appalti - avviata la consultazione pubblica : La riforma del Codice appalti caldeggiata dal Governo Lega-Movimento 5 Stelle muove i suoi primi passi. Da ieri, 8 agosto, fino al prossimo 10 novembre, è online sul sito del Ministero delle ...

Ancora nessuna modifica al Codice degli appalti - imprese edili al collasso Associazioni in stato di agitazione : pronti a scendere in piazza : ... i cui effetti devastanti stanno paralizzando un intero settore, che fino a poco tempo fa era motore trainante dell'economia dell'Isola. L'attuale codice degli appalti, testato e rivisitato in alcuni ...

Appalti pubblici - con il Codice cresce l'attenzione alla qualità e ai protocolli di legalità : MILANO - Mentre il governo mette in cantiere una profonda revisione del Codice degli Appalti, che allarma l'ex ministro Graziano Delrio , i dati dicono che l'introduzione della nuova normativa ha ...

Appalti : Cgil - no a manomissione Codice - ci opporremo con forza : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – ‘Se il cambiamento con cui si vuole qualificare l’attuale Governo è quello che si deduce dalle anticipazioni sulle modifiche al codice degli Appalti, appare chiaro che cambiare significa tornare indietro. Ci opporremo con forza a qualsiasi tentativo di depotenziamento”. è quanto dichiara il segretario confederale della Cgil Franco Martini. ‘L’attuale Testo Unico – ricorda ...

Appalti : Cgil - no a manomissione Codice - ci opporremo con forza : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – ‘Se il cambiamento con cui si vuole qualificare l’attuale Governo è quello che si deduce dalle anticipazioni sulle modifiche al codice degli Appalti, appare chiaro che cambiare significa tornare indietro. Ci opporremo con forza a qualsiasi tentativo di depotenziamento”. è quanto dichiara il segretario confederale della Cgil Franco Martini. ‘L’attuale Testo Unico – ...

Carlo Nordio 'Codice appalti e Anac funzionano - non vanno stravolti' : 'Il codice degli appalti, come l'istituzione dell'Anac, sono state le uniche vere iniziative contro la corruzione, non vanno stravolte'. A parlare è Carlo Nordio, magistrato in pensione che si è ...

Appalti - nuovo Codice - i problemi per le imprese : Roma, , askanews, - Il codice degli Appalti è stato al centro di un approfondito convegno a Roma, promosso dallo studio legale Di Pardo e organizzato dal gruppo Hdrà. Un confronto tra tecnici e ...

Imprese in affanno su nuovo Codice appalti - dibattito a Roma : Roma, , askanews, - Il codice degli appalti è stato al centro di un approfondito convegno a Roma, promosso dallo studio legale Di Pardo e organizzato dal gruppo Hdrà. Un confronto serrato tra tecnici ...

Cantone - Anac - : su Codice appalti opportuno fare semplificazioni : Roma, , askanews, - "Sul codice degli appalti riteniamo che sia opportuno anche fare semplificazioni. Abbiamo ritenuto che ci sono tante cose positive da accogliere anche nelle indicazioni del governo,...

Corruzione : Cantone - no a retromarcia sul Codice degli appalti. Servono regole chiare : Nella relazione annuale al Parlamento il presidente dell'Anac sottolinea che dall'inchiesta sullo stadio della Roma emerge un contesto preoccupante per la mentalità -

##Cantone : su Codice appalti servono scelte chiare e inequivocabili : Roma, 14 giu. , askanews, 'A poco più di due anni di distanza' dall'emanazione del nuovo codice appalti 'non si va , ancora, nella direzione auspicata'. Lo ha affermato il presidente dell'Autorità ...

Conte : massima attenzione Codice appalti : 13.30 Dalla Relazione annuale dell'Anticorruzione emerge"il riconoscimento che il codice degli appalti del 2016,in via di attuazione,richiede interventi regolatori,di messa a punto",ha detto il premier Conte."Su questo fronte l'attenzione del governo è massima",assicura. Il premier ha poi condiviso il richiamo alla necessità di un intervento regolatorio per contrastare la corruzione "in quelle zone opache dove si annida l'operato di lobby e ...

M5s - De Luca : “Sono critici come me su Codice appalti? E prima dove erano? Onestà - onestà - le palle - le pippe” : “Di Maio è d’accordo con me sulla modifica del Codice degli appalti? Ne prendo atto. Mi aspetto ora dal nuovo governo modifiche coerenti e rapide, magari come quelle che ho suggerito io due anni fa”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv. “Sono due anni che sono critico sul nuovo Codice degli appalti” – spiega – “che ...