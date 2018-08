wired

: Il #lavoro, le #imprese e il clima di incertezza non piace agli #imprenditori che devono programmare #investimenti… - Assolombarda : Il #lavoro, le #imprese e il clima di incertezza non piace agli #imprenditori che devono programmare #investimenti… - MilanoCitExpo : Clima, davvero la Terra rischia di diventare una serra? #DipartimentoInnovazioneTecnologia - micheleiurillo : Clima, davvero la Terra rischia di diventare una serra? -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Ridurre le emissioni di CO2 potrebbe non bastare per evitare che ladiventi una vera e propria, invivibile per noi esseri umani. A lanciare l’allarme su Pnas è stato un team di ricerca internazionale secondi cui se le temperature globali continueranno ad aumentare fino a raggiungere i 2 gradi (scopo della Cop21) in più dell’epoca pre-industriale, potremmo superare una soglia limite che scatenerebbe un effetto a cascata (irreversibile) che porterebbe il nostro pianeta a temperature elevatissime, o meglio a quella che i ricercatori hanno chiamato Hothouse Earth, traducibile in italiano con. Ma quanto è probabile che si verifichi, e con quale soglia di temperatura? Ogni anno foreste, oceani e il suolo assorbono circa 4,5 miliardi di tonnellate di anidride carbonica che altrimenti finirebbero nella nostra atmosfera, riscaldandola. Un meccanismo ...