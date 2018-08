Clamroso Parma - annullata la penalizzazione : ecco la decisione della Corte Federale d’Appello : La Corte Federale d’Appello si è espressa in merito al caso Parma legato agli Sms di Calaiò ai colleghi dello Spezia La Corte Federale d’Appello si è espressa in merito al caso Parma. Ebbene, è stato parzialmente accolto il ricorso del Parma in merito alla squalifica dell’attaccante Emanuele Calaiò e della penalizzazione di cinque punti da scontare nel prossimo campionato. In merito alla squalifica di Calaiò è stato ...