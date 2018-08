Clamoroso in Serie B | si va verso il blocco dei ripescaggi | tutti i dettagli

Clamoroso Serie A - il campionato può essere ‘falsato’ : in arrivo penalizzazione shock e rischio rinvio delle prime due giornate [DETTAGLI] : Dopo il terremoto delle ultime settimane la situazione sembrava molto più tranquilla per quanto riguarda il campionato di Serie A ma adesso si rischia un nuovo Clamoroso ribaltone. Ricordiamo che il Parma è stato già punito con 5 punti di penalizzazione per il prossimo campionato per i messaggi inviati dall’attaccante Calaiò agli avversari dello Spezia dove veniva chiesto un atteggiamento ‘leggero’ nell’ultima ...

Clamoroso - Bari e Cesena dicono addio alla Serie B : salta la loro iscrizione : Il Bari ed il Cesena dicono addio alla Serie B, l’iscrizione delle due squadre provinciali salta a causa di problemi societari: a rischio anche l’Avellino Si scrive una delle pagine più tristi della storia del Bari e del Cesena calcio. Le due squadre, che avrebbero dovuto affrontare la prossima stagione in Serie B, non saranno nel programma della seconda Serie calcistica del nostro Paese. A causa di problemi societari, infatti, ...

Nuovo Clamoroso scandalo - 53 indagati per riciclaggio di denaro : terremoto che coinvolge anche la Serie A [NOMI e DETTAGLI] : 1/13 LaPresse/Spada ...

Clamoroso in Serie B : la Covisoc esclude Bari - Avellino e Cesena : In caso di responso avverso, le società escluse avranno ancora la possibilità di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni il 26 Luglio . Walter Taccone , presidente dell'Avellino, ...

Clamoroso Cassano : vicinissimo al ritorno in Serie A - tutti i dettagli : Antonio Cassano potrebbe tornare in campo in Serie A, clamorose novità dal fronte mercato per il barese, fermo nella passata stagione Antonio Cassano vicinissimo al Parma. Questa la clamorosa notizia rilanciata pochi minuti fa da Skysport. Il calciatore che nella passata stagione è rimasto lontano dal terreno di gioco, potrebbe tornare a mettersi in gioco in Serie A. Il Parma, suo ex club, sarebbe disposto ad offrirgli un contratto per ...

Clamoroso Serie B - chiesto il blocco dei ripescaggi : ripescaggi Serie B – Si è svolta oggi a Milano l’Assemblea di Lega B, presenti 20 società. In apertura il presidente Mauro Balata ha condiviso la proposta della città di Cosenza e del club di ospitare la presentazione del calendario della Serie BKT 2018/19 il prossimo 31 luglio. Deliberata sempre all’unanimità una nuova ripartizione delle risorse, mirata a una maggiore sostenibilità economica e a una valorizzazione dei giovani scesi ...

Serie A e Serie B sempre più a rischio slittamento : caos Clamoroso - altra estate bollente per il calcio italiano : Si preannuncia un’altra estate caldissima per il calcio italiano, in particolar modo non sono da escludere clamorosi ribaltoni di classifica, penalizzazioni e retrocessioni. Nel dettaglio in Serie A e Serie B le situazioni più delicate sono quelle di Parma e Chievo, il rischio slittamento dell’inizio dei primi due campionati italiani è altissimo. Entro le prossime ore Emanuele Calaiò ed il Parma dovrebbero essere ufficialmente ...

Serie B - Clamoroso ribaltone in arrivo : tre club nei guai - la situazione per i ripescaggi : Si è conclusa la finale d’andata del campionato di Serie B per la promozione nel massimo torneo, importante passo in avanti del Palermo dopo il successo contro il Frosinone, adesso i rosanero hanno invertito il pronostico. Ma a tenere banco è anche il prossimo campionato con alcune situazioni delicatissime e che potrebbero portare ribaltoni. Tre club sono sempre più in bilico, Bari, Foggia e Cesena. Si aprono così le porte dei ripescaggi, ...