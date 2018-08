Cina | rallenta l' inflazione alla produzione | ma accelera quella al consumo

Ritardo in Cina - rallentamento Usa Post Marchionne - il Nyt vede nero : Fca fatica a tenere il passo della concorrenza in Cina e "ottiene tre quarti dei suoi profitti dal Nord America, dove l'industria sta rallentando". Le ombre del Post Marchionne Segui su affaritaliani.it

Cina : Pil rallenta nel secondo trimestre 2018 - +6 - 7% a/a in linea con attese : Come da attese, rallenta la crescita dell'economia cinese. Nel secondo trimestre di quest'anno il Pil della seconda economia mondiale ha mostrato una crescita annua del 6,7%, in linea con le aspettative del mercato, ma in calo rispetto al +6,8% dei primi tre mesi dell'anno.