Ciclismo | cinque nuovi corridori per il Team Bahrain | arriva anche Damiano Caruso

(Di giovedì 9 agosto 2018) IlMerida è la squadra più attiva in questa fase del ciclomercato, con gia'ingaggiati per il 2019. La squadra capitanata da Vincenzo Nibali VIDEOha pianificato un’opera di rafforzamento in tutti i settori, ma partendo dall’esigenza di dare al suo leader un gruppo più forte per le grandi corse a tappe. In quest’ottica è essenziale l’arrivo di. Il corridore siciliano aveva gia' corso con Nibali negli anni della Liquigas e dal 2019 sara' una delle sue spalle più preziose nell’assalto ai grandi giri.: ‘La squadra giusta per me’è l’acquisto più importante delMerida per rinforzare quella parte di squadra che dovra' aiutare Vincenzo Nibali nei grandi giri. Negli anni trascorsi a Liquigas, Cannondale e BMC, il corridore siciliano ha dimostrato ottime qualita' nelle corse a tappe ed accumulato ...