Chiude in negativo la Borsa di Milano : Piazza Affari scende , mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della vigilia. Prevale la cautela sull' Euro / Dollaro USA , che mostra un leggero calo dello 0,37%. L' Oro è ...

Wall Street Chiude in negativo : Dow Jones -0 - 88% - Nasdaq -0 - 55% : Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,88% a 24.700,25 punti, il Nasdaq cede lo 0,55% a 7.716,61 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,71% a 2.774,08 punti.

Borsa - Piazza Affari Chiude in negativo : Ftse Mib -0 - 58% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,58% a 21.432 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,55% a quota 23.616 ...

Borsa svizzera Chiude in negativo - SMI -1 - 14%

Piazza Affari Chiude in negativo : Ftse Mib perde lo 0 - 45% : Chiusura in moderato ribasso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari cede lo 0,45% a 22.009,95 punti.