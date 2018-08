tg24.sky

: Chiedevano soldi per bimbi ma erano per le loro vacanze: denunciati - SkyTG24 : Chiedevano soldi per bimbi ma erano per le loro vacanze: denunciati - AntonioGuidi : RT @SkyTG24: Chiedevano soldi per bimbi ma erano per le loro vacanze: denunciati - Giustizia47Vera : RT @SkyTG24: Chiedevano soldi per bimbi ma erano per le loro vacanze: denunciati -

(Di giovedì 9 agosto 2018)permaper leTre uomini raccoglievano fondi da turisti e residenti alla Maddalena spacciandosi per rappresentanti di una onlus specializzata in clownterapia. Secondo i carabinieri, però, avrebbero coperto spese personali non lasciando nulla per i bambini: ora sono accusati di truffa Parole chiave: digitall truffe sardegna la_maddalena