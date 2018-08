Chic on the beach | i nuovi accessori per la spiaggia

Anne Heche in Chicago P.D. Primo personaggio sordo per The Walking Dead : Chiusa la fallimentare esperienza con The Brave, Anne Heche resta in casa NBC ed entra a far parte del cast della sesta stagione di Chicago P.D. in partenza mercoledì 26 settembre negli Stati Uniti.Anne Heche sarà il supervisore del dipartimento Katherine Brennan, una donna intelligente, furba, interessata agli ambienti politici ma spesso egoista, un avversario tosto e determinato capace di lavorare in modo preciso e puntuale anche sotto ...

The Chi - su FOX (Sky 112) in prima tv vivere e morire a Chicago : Firmata dal talento poliedrico di Lena Waithe, THE CHI, sarà in onda su FOX (Sky, 112) dal 15 luglio alle 21:00 in prima visione assoluta. La Waithe è la prima afroamericana ad aver vinto un Emmy per la sceneggiatura (Master of None) ma è stata anche attrice nell’ultimo successo di Spielberg, Ready Player One, ed è nota attivista dei diritt...

È morta Esther Judith Singer. Chichita Calvino - la moglie del grande scrittore si è spenta a novantatré anni : È morta Esther Judith Singer. Conosciuta come Chichita Calvino era la moglie di Italo, scrittore italiano tra i più grandi della letteratura del XX secolo.Continua a leggere

