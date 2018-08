Chelsea | Kepa e il peso degli 80 milioni | ' Parerò anche quelli'

Chelsea - ufficiale Kovacic. Courtois va al Real - Sarri si consola con Kepa : I Blues hanno annunciato l'accordo per lo scambio tra il portiere belga e il centrocampista croato. Il portiere basco, pagato 80 milioni, è il più caro di sempre

