Chef Rubio | Il vero cibo è nelle bettole

huffingtonpost

: In “Nascita di una nazione”, datato 1915, si passa il messaggio per cui solo i bianchi possono esercitare e difende… - rubio_chef : In “Nascita di una nazione”, datato 1915, si passa il messaggio per cui solo i bianchi possono esercitare e difende… - FARAONE655 : @rubio_chef Va in Africa ? Fantastica idea ,ma mi raccomando ci resti..... - AS3691 : RT @e_terranova: “In Italia i piatti di strada più autentici si trovano a #Palermo”. E se lo dice lo chef ?@rubio_chef? c’è da crederci ?@L… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Il suo "Unti e bisunti" ha portato lo street food italianocase di milioni di spettatori, generando une proprio boom nel settore. Ma, intervistato dal Corriere della Sera, non sembra per nulla soddisfatto di questa nuova moda:"Purtroppo mi sono fatto portavoce di un messaggio usato poi al mero scopo di far soldi. Il mio primo Unti e Bisunti è andato in onda su DMax proprio cinque anni fa, ma io volevo portare alla ribalta i vecchi artigiani affinché i giovani li aiutassero a non chiudere bottega, o usassero i social per segnalarli. A parte i pochi che hanno viaggiato per conoscere il, gli altri hanno mangiato per moda e cucinato per business senza salvare niente. Si riempiono la bocca delle parole street food, ma già chiamarlo così non mi piace".Loromano ha raccontato come è nata la sua passione per ildi ...